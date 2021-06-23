羅慧夫顱顏基金會邀七國醫療人員 遠距錄影幫台灣加油

台灣疫情爆發，社會瀰漫焦慮不安的氣氛，為了鼓勵民眾，財團法人羅慧夫顱顏基金會邀請七個國家的醫療人員，透過遠距錄影方式，說出「台灣加油！」為正處在社會氛圍低迷的台灣加油打氣，傳達不分國籍共度難關，台灣並不孤單！共有來自蒙古國、越南、菲律賓、印尼、印度、巴基斯坦及柬埔寨的醫師和醫療人員參加錄製。

羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶表示，這些醫療人員都是基金會過去資助來台灣受訓的顱顏種子醫療人員，聽到台灣正面臨疫情難關，義不容辭答應錄下加油打氣的影片。

陳依伶說，基金會從新冠疫情爆發後，就不斷思考如何用正面力量鼓勵、協助國人，除了啟動COVID-19急難救助方案，協助國內貧困顱顏家庭度過此次疫情外，更在去年全球疫情爆發後，透過捐贈口罩及防護設備等方式，幫助基金會唇腭裂國際援助夥伴，包握蒙古國、越南、菲律賓、柬埔寨等國度過疫情難關，獲得各國醫療團隊的誠摯感謝。

這次各國醫療人員的大力相挺，正顯示台灣並不是獨自面對疫情，也希望透過國際友人的祝福與鼓勵，能讓台灣早日脫離COVID-19疫情的威脅。

蒙古國立婦幼醫院外科主任艾楊格（Dr. Ayanga）醫師表示，他很榮幸能夠參加這個活動，他時常分享台灣對蒙古國的援助，特別是基金會在蒙古國疫情爆發期間及時伸出援手，提供口罩、面罩、防護衣、醫療手套等，解決醫療物資不足的問題，讓他們得以在COVID-19疫情下順利進行唇腭裂手術，對此他由衷的表達感謝。

印尼西努沙登加拉省立醫院外科醫師烏木（Dr. Umu）說，很開心有機會可以表達對台灣的支持和感謝，由於羅慧夫顱顏基金會的支持，她得以來到台灣，學習最新的唇腭裂修補技術，並在基金會和長庚醫院顱顏中心的協助下，在印尼龍目島舉辦唇腭裂義診，幫助61名當地貧困患者獲得手術，改變人生。

羅慧夫顱顏基金會致力於幫助先天性顱顏患者獲得完善治療，並自1998年開始，推動國際合作方案，培訓23國、183位顱顏種子醫療人員來到台灣學習最新醫療技術，並前往9國、進行87次唇腭裂義診，協助越南、菲律賓、柬埔寨、蒙古國、印尼等國建立海外顱顏中心及顱顏團隊，以聯合國永續發展目標第十七項「夥伴關係」為理念，幫助開發中國家的貧困顱顏患者獲得治療。