快訊

自購疫苗僅5、60萬劑 柯文哲納悶：發生什麼事？

統獨和解或自爆？西班牙特赦「加泰獨立建國犯」

羅慧夫顱顏基金會邀七國醫療人員 遠距錄影幫台灣加油

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
羅慧夫顱顏基金會今年5月捐贈醫療物資給蒙古國立婦幼醫院，在台灣駐蒙古代表處見證下捐贈給院方。羅慧夫顱顏基金會／提供
羅慧夫顱顏基金會今年5月捐贈醫療物資給蒙古國立婦幼醫院，在台灣駐蒙古代表處見證下捐贈給院方。羅慧夫顱顏基金會／提供

台灣疫情爆發，社會瀰漫焦慮不安的氣氛，為了鼓勵民眾，財團法人羅慧夫顱顏基金會邀請七個國家的醫療人員，透過遠距錄影方式，說出「台灣加油！」為正處在社會氛圍低迷的台灣加油打氣，傳達不分國籍共度難關，台灣並不孤單！共有來自蒙古國、越南、菲律賓、印尼、印度、巴基斯坦及柬埔寨的醫師和醫療人員參加錄製。

羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶表示，這些醫療人員都是基金會過去資助來台灣受訓的顱顏種子醫療人員，聽到台灣正面臨疫情難關，義不容辭答應錄下加油打氣的影片。

陳依伶說，基金會從新冠疫情爆發後，就不斷思考如何用正面力量鼓勵、協助國人，除了啟動COVID-19急難救助方案，協助國內貧困顱顏家庭度過此次疫情外，更在去年全球疫情爆發後，透過捐贈口罩及防護設備等方式，幫助基金會唇腭裂國際援助夥伴，包握蒙古國、越南、菲律賓、柬埔寨等國度過疫情難關，獲得各國醫療團隊的誠摯感謝。

這次各國醫療人員的大力相挺，正顯示台灣並不是獨自面對疫情，也希望透過國際友人的祝福與鼓勵，能讓台灣早日脫離COVID-19疫情的威脅。

蒙古國立婦幼醫院外科主任艾楊格（Dr. Ayanga）醫師表示，他很榮幸能夠參加這個活動，他時常分享台灣對蒙古國的援助，特別是基金會在蒙古國疫情爆發期間及時伸出援手，提供口罩、面罩、防護衣、醫療手套等，解決醫療物資不足的問題，讓他們得以在COVID-19疫情下順利進行唇腭裂手術，對此他由衷的表達感謝。

印尼西努沙登加拉省立醫院外科醫師烏木（Dr. Umu）說，很開心有機會可以表達對台灣的支持和感謝，由於羅慧夫顱顏基金會的支持，她得以來到台灣，學習最新的唇腭裂修補技術，並在基金會和長庚醫院顱顏中心的協助下，在印尼龍目島舉辦唇腭裂義診，幫助61名當地貧困患者獲得手術，改變人生。

羅慧夫顱顏基金會致力於幫助先天性顱顏患者獲得完善治療，並自1998年開始，推動國際合作方案，培訓23國、183位顱顏種子醫療人員來到台灣學習最新醫療技術，並前往9國、進行87次唇腭裂義診，協助越南、菲律賓、柬埔寨、蒙古國、印尼等國建立海外顱顏中心及顱顏團隊，以聯合國永續發展目標第十七項「夥伴關係」為理念，幫助開發中國家的貧困顱顏患者獲得治療。

疫情 蒙古 印尼

延伸閱讀

印尼至少9省出現Delta變種病毒株 逾百例確診

統一超商好鄰居基金會啟動捐助弱勢孩童計畫 居家也能親子共讀

教師回校拿教材竟要請假 全教總批：管理僵化

印尼疫情升溫 22日起強化紅區管制

相關新聞

泰豐關廠賣地 今送出解僱計畫書、擬資遣180人

泰豐（2102）面對市場派進逼經營權使出殺手鐧，本月中董事會通過旗下中壢廠全面停止生產，擬大量解僱員工，同時準備公開標售...

疫情衝擊讓這家「全台最忙碌旅行社」把部桃、機捷都變客戶

戴口罩、身穿防護裝備，肩上還背著一桶清潔液的消毒人員，仔細地在桃園機場台灣虎航票務櫃檯、員工訓練園區進行噴灑消毒作業。這是今年本土疫情爆發後，易飛網集團旗下子公司「飛買家」員工工作的真實場景。

富豪錢淹腳目？法人、個人都砸二億現金買豪宅

實價揭露，和平大苑11樓，共183.22坪，3月以總價2.37億元，單價144.8萬成交，張姓自然人以現金無貸款，入住和...

嘉義市中古屋市場熱絡 專家：四年連漲20%

嘉義市近幾年房市發展熱絡，房價也逐漸攀高，根據實價登錄顯示，住宅市場近四年來平均成長20%，幾乎年年以漲1萬元的幅度攀升...

台中七期豪宅市場下半年推案逾320億 一枝獨秀推案建商為何逆勢而為？

新冠疫情衝擊全台房市，不但案場來客只剩一、二成，建商也紛紛延後推案。不過，最新市調卻指出，台中豪宅重鎮的七期重劃區，下半年推案初估超過320億元，在市場一枝獨秀，大家都很好奇：台中豪宅建商為何逆勢而為？

房地合一2.0把避稅管道都堵死了？市場傳出破解版

房地合一稅2.0上路倒數計時，如同以往，上有政策，下有對策，市場近來也傳出避稅破解手法，等7月1日政策上路就同步登場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。