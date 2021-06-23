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直播／篩3200人僅11陽 柯文哲：北農陽性率不高 僅0.34%

新北市202位街友打疫苗 侯友宜：半數已施打完畢

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

新北市長侯友宜今（23）日召開防疫記者會，面對北農群聚感染，新北市府針對三重、板橋果菜市場3627人位員工進行快篩，全數為陰性。侯友宜也說，新北市果菜公司第一批造冊約2,200人，今天下午已經施打908人，將在這兩天施打完畢，中央表示7月1日後會補足疫苗量。

侯友宜表示，新北市境內202位街友皆已經安排篩檢及安置在旅館及安置中心，而新北之前就已將皆有列為疫苗優先施打對象，目前已經施打將近一半，之後會這幾天陸續打完。對於部分街友未安置，是否有所掌握，社會局長張錦麗表示，均每天都有量體溫，管控身體狀況。

另外，新北市規劃要將新北合法攤商列入第七類施打，但合法攤商占所有攤商少數，是否可能成為漏網之魚。侯友宜說，新北市場有468個市場，其中含包含非法流動攤販，因此希望中央能夠訂出指引，讓地方政府可以方便執行，否則只會讓大家搶打，造成人民負面觀感。

侯友宜 疫苗 街友

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