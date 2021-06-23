7-ELEVEN新冠快篩提前25日全台開賣 全家周六全台上架

統一超（2912）旗下7-ELEVEN開賣「泰博 福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，提前在6月25日於全台門市銷售，「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測組5入」也同步開賣。全家（5903）也預計本周六陸續推出2款家用快篩試劑。

7-ELEVEN表示，即日起於桃園以北有藥商許可之門市開賣單入包裝「泰博 福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，也將自6月25日起陸續配達全台有藥商許可的門市，此外，為方便公司行號及小家庭可一次購買多入數的快篩試劑，自6月25日起也將開賣「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測組5入」，每組售價1800元，便利民眾一站購足。

此外，防疫必備的防護面罩、防飛沫眼鏡，6月初於7-ELEVEN北部門市限定開賣，首周即創下銷量破萬佳績，目前已擴大至全店販售，各地區消費者皆能輕鬆購得，另有全新商品「酒精噴霧筆」方便隨身攜帶消毒，也於6月24日起陸續到貨。

康是美也為藥妝店首波居家快篩試劑販售，主要引進「福爾威創」、「羅氏」兩款快篩試劑，預計於6月24日起「福爾威創」在北北基桃地區的康是美開賣，6月26日起「羅氏」全台康是美陸續開始販售，皆為5入一盒販售，方便消費者在家中自行檢測，降低外出篩檢的群聚風險。

全家也預計6月26日陸續推出2款家用快篩試劑。第一款為「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，一盒5入，售價1,800元，民眾可至店舖購買；另款為「泰博威創新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」，一盒20入，售價5,880元，適合公司行號採購，民眾須到店使用FamiPort事務機台預購並結帳，預購後最快可隔日到店領取，以上2款皆限量販售，售完為止。