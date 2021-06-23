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北市娛樂稅減半課徵 再延長1年至明年6月30日

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
受第三級警戒影響，娛樂產業受到衝擊。 報系資料照
受第三級警戒影響，娛樂產業受到衝擊。 報系資料照

北市疫情仍嚴峻，北市政府財政局表示，受第三級警戒影響，娛樂產業受到嚴重衝擊，台北市政府昨天提報議會修正台北市娛樂稅徵收自治條例，將娛樂稅徵收率減半課徵期間再延長1年至111年6月30日，市議會完成二、三讀程序，等公布後即可實施。

財政局指出，因疫情對國內經濟、社會衝擊，為減輕娛樂業者的負擔，促進產業發展，北市府去年增訂台北市娛樂稅徵收自治條例第5條之1，自去年12月1日起至今年6月30日全面調降娛樂稅徵收率。

財政局表示，考量今年5月防疫警戒提升為三級，台北市休閒娛樂場所及觀展觀賽場所等暫停營業，為減輕娛樂產業負擔，並配合中央訂定的嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，施行期間延長至111年6月30日，北市也亦修正延長娛樂稅徵收率減半適用期間至明年6月30日。

財政局也指出，施行期間內，業者均可減半課徵娛樂稅，但娛樂稅的實際納稅義務人為消費者，因此特別呼籲娛樂業者，等疫情趨緩後減半課徵的利益，應提供優惠回饋給消費者，以提升民眾娛樂消費意願。

疫情 肺炎

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