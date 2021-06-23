東林導入德國商務車品牌KLASSEN 主打MPV頂級企業租賃

東林科技（3609）宣佈引進德國KLASSEN Luxury Vans系列，價格約新台幣1400萬到1800萬元，持續向「亞洲最大客製化成車廠」的目標邁進，將與台灣各大汽車租賃公司合作，推出此一極致奢華商務車型，服務市場頂級層峰企業租賃。

原本市場上頂級MPV以Lexus LM最著稱，吸引大量老闆們引用，如今更高檔的MPV進入市場，預期將改變頂級市場。層峰企業數量雖少，卻存在一定的需求。

東林科技繼日前宣佈將與台灣各大汽車租賃公司合作，導入頂級房車旗艦車款『BRABUS B50』服務市場高端客戶之外，更同時引進以極致奢華聞名於世，客製化手工打造之德國商務車名廠『KLASSEN』，以滿足頂級層峰客戶之企業租賃需求。

KLASSEN Luxury Vans系列，是以賓士商旅車V-Class系列為基礎，將全車所有車廂內的座椅配置、配備、配色、材質全面依照頂級客戶需求重新打造而成，以『Tailer made your own castle』、『訂製您自己的 行動城堡』為訴求，這將會是目前台灣市場最極致奢華的商務車系，以超越之姿，創造峰層商務車市場客戶新需求。

台灣商務型MPV休旅車每年大約有『數千輛到近萬輛』的市場規模，各大汽車品牌代理商紛紛導入這類車型，在此級距中最具豪華地位象徵的車款以賓士V-Class為代表，而德國名廠KALSSEN則是打造商務型休旅車內裝配備的翹楚，特別是針對賓士V-Class提出一系列內裝配備改造方案，針對頂級客戶的不同需求共分為8個系列、超過196種內裝形式，在選定系列與型式後，並且能依客戶需求客製化所有配備細節、座椅配置、材質與顏色等，力求打造出最頂尖豪奢的專屬座駕。

賓士V-Class擁有5370×1928×1900mm卓越的車身尺碼以及達3430mm超長軸距，寬闊的車廂空間設計更是深受峰層商務人士青睞，而德國KLASSEN Luxury Vans更是基於優異的空間條件，將內裝格局進行完全升級改造，特別是後座車廂的空間配備。

KLASSEN Luxury Vans全數以『私密隔屏』將雙前座與後座區隔成獨立空間，進一步確保後座的隱私性，私密隔屏具備電動升降及透光度調節功能，也可追加42吋液晶螢幕，搭配頂級影音娛樂系統。車廂內頂蓬可採用變色LED燈光或是如遊艇般的麂皮搭配木紋點綴，也可選配勞斯萊斯等級以光纖點亮的「星光頂篷」。