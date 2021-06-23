朋程傳捷報 可望成為台首家車用碳化矽MOSFET認證廠商
車用二極體大廠朋程（8255）布局碳化矽（SiC）MOSFET傳捷報，市場傳出可望在第3季通過歐系車廠認證，成為台灣首家車用碳化矽MOSFET認證廠商，法人看好在電動車及油電車市場滲透率提升，再加上朋程的IGBT模組也已送樣客戶認證通過，下半年營運後市可期。
去年至今，新冠肺炎疫情帶動電動車及油電車市場滲透率提升，先進駕駛輔助系統（ADAS）搭載率拉高，朋程車用二極體接單大爆發，近期又傳出佈局多時的碳化矽MOSFET及絕緣柵雙極電晶體（IGBT）有所突破；法人指出，碳化矽（SiC）MOSFET獲得該歐系車廠認證後，可望快速取得48V油電混和車訂單，加上IGBT模組也已送樣客戶通過，下半年可望少量出貨，兩大產品可望為朋程營運打入一劑強心針。
營運前景看俏，朋程今日一開盤就跳空大漲，並攻上漲停價位、138.5元，上漲12.5元，與6月初的盤中低點109.5元來看，波段漲幅達兩成六。
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