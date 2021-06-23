嘉義市中古屋市場熱絡 專家：四年連漲20%

嘉義市近幾年房市發展熱絡，房價也逐漸攀高，根據實價登錄顯示，住宅市場近四年來平均成長20%，幾乎年年以漲1萬元的幅度攀升；東森房屋研究中心副理謝欣亞指出，該區近年並沒有大批外移人口移入現象，市場以剛性需求為主，買盤相當穩固。

東森房屋嘉義168加盟店東林坤生指出，近3年不少新透天別墅價格拉高，帶動新大樓越來越多之外，房價也上漲三至五成，而中古屋甚至有漲幅超過五成的案例，因此只要價格親民的物件推出，最快2周內就能成交，也有秒殺個案出現。

林坤生表示，嘉義市因為面積不大，僅分為東區和西區，而西區目前房市最熱門區段就是新興的湖子內重劃區，該區段臨近台82線快速道路中和交流道，沿湖子內路往北則可到嘉義市區，生活機能也相當不錯。

目前，此區新透天別墅總價約在1,300萬至1,500萬元，連帶拉抬區域的新大樓建案，近期開價已來到2字頭，成交價則在每坪18萬至20萬元。

林坤生進一步說明，過去嘉義的透天別墅總價不高，因此即便是首購族也能負擔，但現在新透天總價較高，一般民眾如果沒有爸媽幫忙負擔頭期款很難買得起，因此便轉向預售的電梯公寓、大樓等產品，利用預售制度慢慢繳，負擔壓力也較輕。

而在中古屋部分，東森房屋研究中心副裡謝欣亞分析，由於新建案帶動價格，屋齡15年以內的透天產品，平均單價約在22萬元左右，成交總價落在1,200萬元上下。

因此若有總價較低的物件釋出就會被「秒殺」，最快在2周內就能成交，這類物件面臨道路路幅較小，或是內部需要整理，價格才會較親民，也因為稀少所以相當搶手。