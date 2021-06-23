新店最賺社區！今年9筆全賺 最多獲利820萬

實價揭露，新北市新店區「寶徠花園」今年至今共有9筆交易，屋主全部獲利，金額多在百萬以上，可說新店最賺社區。賺最多的是19樓戶，屋主以4136萬元買進，今年4月以4956萬元脫手，獲利高達820萬元。

全國不動產企研室表示，今年受疫情、打炒房影響，房市交易略為停滯，但觀察實價登錄可發現，1至4月房價持續走升，許多屋主在這一波房市回溫多頭時賺飽飽。

新店寶徠花園位於新店寶橋路，樓高28層，共247戶，全國不動產總經理藍怡婷表示，觀察寶徠花園今年實價登錄1~4月9筆交易，除了23樓戶轉手兩次，前一手屋主在2017年買入後又轉賣，其他都在2013年房價高點時購入。

實價顯示，寶徠花園之前即有不少屋主獲利了結，今年獲利金額更明顯，其中19樓戶，屋主以4136萬元買進，今年4月以4956萬元脫手，獲利高達820萬元。

除了大坪數戶別，也有34.65坪、4樓中小坪數戶交易，前一手屋主以1699萬元成本持有，今年3月以2180萬元售出，價差也高達481萬元，房價增值28%，投資報酬率佳。

另外28樓頂樓戶也在今年4月轉手，屋主2014年不含車位以6879萬元買進，今年4月含三個車位轉售，總價拉高到8760萬元。

全國不動產新店七張店經理李才柏指出，「寶徠花園」位新店家樂福生活圈，緊鄰捷運七張站，有許多名人入住，是新店在地相當知名的社區。

由於去年七張出現「合環LANDMARK」、「聯上拾玉」等指標預售案接連進場，且成交價達每坪65~70萬元，不但帶動七張房價上揚，更支撐起在地知名社區行情，包括寶徠花園、合環御璟等，也讓許多屋主趁勢獲利了結，每戶至少賺5~10%起跳，獲利頗豐。

李才柏分析，未來新店家樂福商圈還有新店裕隆城商場利多，預計2023年將有誠品、威秀進駐，因此去年寶徠花園每坪均價已從62~64萬元來到67~68萬元行情，合環御璟也從均價62萬元來到65~66萬元，這些在地知名社區現在開價都已來到7字頭。