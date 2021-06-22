鈺叡收購菱光股權來勢洶洶 分析師點出解套三法

東元（1504）經營權之爭戰火再起，東元集團會長黃茂雄聯手私募基金達勝集團董事長郭冠群合資新設鈺叡投資，對菱光科技 發動公開收購攻勢，擬以溢價近2成收購菱光50.1％股權；對此，菱光科技董事長黃育仁22日表示，一定會捍衛公司的經營權，請大家拭目以待。

至於如何捍衛菱光的經營權，黃育仁尚未有明確的說法以及作法。

22日菱光股價受到公開收購激勵，開盤跳空漲停，上漲2.4 元，收在 26.7 元，成交量1,198張，掛買達12.39萬張。法人認為，鈺叡21日宣布以每股29元公開收購菱光50.1%股權，目前尚有價差2.3元，預期23日買盤、賣盤交投還會更為踴躍。

鈺叡收購菱光股權來勢洶洶，分析師指出，這是菱光的經營權保衛戰，一如東元的經營權保衛戰一樣，要比的是股權的多寡，是定出勝負的關鍵。黃育仁可以經由尋找策略聯盟夥伴，鞏固股權；二則說服大股東不要賣出股票；三是比較誰的口袋深，自己亦跳進去買股。

分析師認為，郭冠群財力雄厚，在鈺叡的持股超過五成，擁有的銀彈實力不容輕忽。

菱光指出，公司已於21日接獲鈺叡申報及相關公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件等有關收購通知訊息。

菱光表示，將依法在接獲通知15日內，召開審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性查證情形，並委請獨立專家表示意見，也將召開董事會，依審議委員會審查結果，對股東提供建議。

根據公開收購相關辦法規定，鈺叡公開收購菱光期間從昨日起可至8月10日，若收購股權比例達最低成就股數比重約5%、並取得台灣公平交易委員會結合許可，公開收購即為成就。鈺叡強調，不排除再延長公開收購時間，以及再啟動另一波公開收購。