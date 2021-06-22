鈺叡突襲菱光 經營權爭奪戰好戲在東元、菱光同時開打

東元（1504）集團會長黃茂雄與長子黃育仁為東元經營權進入延長賽，戰火持續擴大。市場人士認為，鈺叡今（22）日起公開收購菱光科技（8249）的股權，反是將軍黃育仁一局，讓菱光董事長黃育仁必須回馬看好自家股權；鈺叡突襲菱光，也讓外界料所未及，經營權爭奪戰的好戲將同時在東元、菱光兩邊開打。

黃茂雄陣營今（22）日表示，鈺叡投資最大股權為達勝集團董事長郭冠群，持股超過五成以上，東元旗下的光元實業及東安投資，持股比重各約10%；因此，不便替鈺叡收購菱光一事發表看法。

黃茂雄陣營指出，鈺叡收購菱光規劃已經對外發表，目標收購菱光 50.1%，昨日起已經在股市進行，最終將以股權實力對決，此時，黃茂雄不便對外發言。

由達勝集團及中嘉董事長郭冠群等人攜手東元集團旗下投資公司新組成的鈺叡，21日宣布將以每股29元，總金額約18億元，公開收購菱光科技50.1%股權。

熟悉股東會運作的律師透露，鈺叡公開收購菱光的股權，是為日後的布局，不會影響今年東元股東會的董事改選。日前東元已經公布電子投票，暫時由公司派勝出；最終決戰將在股東會當日的票決。

財會人士認為，公司派可以掌控持股預料超過五成，在東元11席董事名單中，將可拿下三分之二的多數席次，主導董事會的運作。公司派與黃育仁陣營，將在當日最後配票，預估黃育仁陣營採取保險作法，可有二席的實力。

外界指出，由黃茂雄創立的菱光科技， 要收回主導權，最為有利的法寶即是掌握逾五成的股權，在往後的東元股東會改選中，不必再聽命黃育仁的布局東元董事名單，是釜底抽薪的有效、長期解決方式。

此外，黃育仁在東元、東友、菱光的持股都偏低，是股權爭霸戰火中，最為不利的地方。

東元股東會此次將改選11席董事（包括4席獨立董事），最後結果仍須等待疫情延期的股東會上，才能見真章。