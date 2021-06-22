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在家不動不行 跳繩商品爆賣年增六倍

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

民眾近期配合防疫政策減少外出頻率，也無法前往健身房等公眾運動場所，掀起一波居家防疫運動熱潮，促動PChome 24h購物站上整體居家運動相關商品銷量近一月（5月17日到6月20日）對比去年同期翻倍成長。民眾傾向在家進行適量運動，局部重訓、跑步、瑜珈成為近期熱門居家防疫運動，如可調式啞鈴、折疊式訓練機台等器材，具備「多功能、操作簡易、收納方便」三大特點，適合個人在家訓練，整體居家防疫運動商品買氣直竄。

進一步公布「居家運動熱銷品類TOP3」，重訓啞鈴類整體表現突出，近一月銷量年成長大幅攀升近5倍，榮登冠軍，第二名及第三名依序為跑步機台、瑜珈相關類別商品。而跳繩類月銷量年增近6倍，短時間衝上居家運動黑馬，體積小巧卻可訓練全身肌耐力，買氣相當驚人。

綜觀榜單，重訓啞鈴以可調式為銷售大宗，依健身菜單變換多種模式組合，廣受市場歡迎，亦帶動其他重訓商品如單槓、重訓椅等熱銷；PChome 24h購物指出，跑步不需健身房教練專業指導，採購訓練機台即可達到運動目標，也成為多數民眾居家運動首選，近期中高規格機種為採購主流；民眾待在家時間長，進行瑜珈相關有氧運動可舒展筋骨，加上所需配件簡單，像是瑜珈磚、滾筒、彈力帶等小物，收納零負擔、不出門也能維持良好體態。

看準運動需求大增，PChome 24h購物即將開幕「adidas品牌旗艦館」，提供服飾、鞋類、配件等系列商品，開賣adidas ULTRABOOST 21 PRIMEBLUE 跑鞋、adidas短袖上衣等人氣新品一站購足。

瑜珈

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