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法官吹哨「實聯制」遭不當利用 前檢座：問題在台灣防疫法治蒼白

外帶商機夯！巨城美食成長4倍 再推食材料理包宅配到家

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
遠東巨城購物中心美食外送及行動外帶服務，攜手館內餐飲輕食近百家品牌超過1,500項商品，方便民眾宅家享美食。業者／提供
遠東巨城購物中心美食外送及行動外帶服務，攜手館內餐飲輕食近百家品牌超過1,500項商品，方便民眾宅家享美食。業者／提供

疫情嚴峻，全國三級防疫警戒期延長至6月28日，因應餐廳美食街持續禁止內用、企業啟動異地辦公，Big City遠東巨城購物中心美食外送及行動外帶服務，攜手館內餐飲輕食近百家品牌超過1,500項商品，方便民眾宅家享美食，外帶業績成長超過4倍。

巨城購物中心表示，自5月14日起採入館及主題餐廳全面實聯制，美食外送需求即明顯大增，5月19日全國實施三級警戒，消費者居家防疫已習慣透過巨城APP美食外送服務宅家安心用餐，統計巨城美食外送業績較3月疫情爆發前成長逾4倍、客單價成長4成。

「巨城行動外帶」表現同樣搶眼，消費者透過巨城APP選定餐點使用線上支付，從餐廳製作、出餐至送達取餐處，享免下車取餐一條龍式服務，每日中午及晚餐尖峰時段接應不暇，週末假日平均每小時更超過200張訂單，搭配禮品專區上線搶攻自用送禮的零接觸商機，外帶業績強勁成長。

遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示，巨城配合中央防疫政策，即時因應調整各項服務及多元消費體驗，接下來持續優化APP線上購物功能，除了現有的美食外送、行動外帶，更推出食材、料理包宅配服務，消費者可透過巨城APP依家庭人數選購居家自煮所需的魚肉蔬果、輕食配料、真空熟食包、冷凍包等組合，一次購足2至3天的用餐量，線上支付後送到家，減少出門次數便利又安心。

此外，巨城也積極結合館內物流中心與品牌廠商，預計在7月推出「巨城行動宅配」，提供消費者宅家防疫最熱門的居家生活、親子娛樂、3C配件、保養香氛類等商品，搭配各項優惠折扣方案，消費者只需使用行動裝置操作，不受地域限制即可享線上選購支付、線下宅配到府的全新購物體驗。

遠東巨城購物中心美食外送及行動外帶服務，攜手館內餐飲輕食近百家品牌超過1,500項商品，方便民眾宅家享美食。業者／提供
遠東巨城購物中心美食外送及行動外帶服務，攜手館內餐飲輕食近百家品牌超過1,500項商品，方便民眾宅家享美食。業者／提供
外帶商機夯！遠東巨城購物中心的美食外帶業績成長4倍。業者／提供
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美食外送

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