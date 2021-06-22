提前部署盼解封！麗緻餐旅集團將執行全集團快篩

近日疫情趨緩為三級解封帶來一絲希望，麗緻餐旅集團領先餐旅同業，提前部署為營運做準備，將於6月25日執行全集團員工快篩，集團表示，除了確保員工未來工作場域安全無虞外，也為前來的貴賓落實安全保證。

麗緻餐旅集團表示，繼5月中旬全台啟動三級防疫政策，各事業體面對突如其來的改變積極應對，尤其以餐飲消費占比為重的台北亞都麗緻大飯店旋即聯繫客人取消或展延席位，至今近45天的業務停擺下，是疫情波及的重災產業。

而在疫情散播最嚴峻的這一段時間，麗緻餐旅集團鼓勵同仁居家休息，避免出勤時搭乘交通工具，接觸大量人群增加染疫風險。而近期疫情趨緩，為準備迎接預期中的經濟活絡，進行全集團同仁抗原快篩，確認工作場域上的健康安全，並讓消費者安心自在。

麗緻餐旅集團董事總經理徐儷萍表示，即使只有210位同仁，我們仍高規格大費周章自辦篩檢，避免同仁前往醫院遭受可能感染的風險。人是服務業最重要的資產，即便篩檢結果只有一位同仁確診，都將衝擊營業信心；所以，只有完成快篩的同仁，方能於第一線服務貴賓，展現我們為安全把關的負責態度。

麗緻餐旅集團將於6月25日為全體同仁進行抗原快篩。公司表示，快篩採分流進行，為避免群聚將採分組施打，並於採檢區等候、動線與空間皆遵守室內防疫安全距離。一旦發現結果為陽性，即轉至鄰近醫院進一步採檢PCR。如為陰性，則可返家持續自我監測。