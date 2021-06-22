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泰豐關廠賣地 今送出解僱計畫書、擬資遣180人

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
泰豐已將「解僱計畫書」送達桃園市政府勞動局，中壢廠320位員工中，將解僱180人，後續將由桃園市勞動局協助泰豐勞資雙方進行協商，並進行就業輔導。 本報資料照片
泰豐已將「解僱計畫書」送達桃園市政府勞動局，中壢廠320位員工中，將解僱180人，後續將由桃園市勞動局協助泰豐勞資雙方進行協商，並進行就業輔導。 本報資料照片

泰豐（2102）面對市場派進逼經營權使出殺手鐧，本月中董事會通過旗下中壢廠全面停止生產，擬大量解僱員工，同時準備公開標售泰豐100%持股的子公司泰誠開發與泰鑫建設兩筆總計市價超過百億元的土地。今天傍晚，泰豐已將「解僱計畫書」送達桃園市政府勞動局，中壢廠320位員工中，將解僱180人，後續將由桃園市勞動局協助泰豐勞資雙方進行協商，並進行就業輔導。

依照「大量解僱勞工保護法」規定，大量解僱勞工必須在60天前將「解僱計畫書」陳報勞動局，並依勞動基準法規定給付資遣費、開立非自願離職證明，泰豐中壢廠預計8月25日停工。

桃園市勞動局勞資關係科長張哲航表示，泰豐輪胎有企業工會組織，市府將輔導企業工會和資方展開勞資協商，雖然受疫情影響不能立刻派員進廠輔導，但仍會展開先期作業，與資方先行溝通；另針對解僱勞工成立專責窗口，積極輔導就業並提供失業給付；失業給付按勞工離職辦理退保前6個月平均月投保薪資60％計算，最多可領取6個月。

泰豐是在本月15日的董事會中，通過中壢廠將全面停產。公司強調，這主要是考量美國商務部今年5月24日通過對台灣及多國乘用及輕卡車胎案的反傾銷案終判稅率，泰豐中壢廠有高達八成產品是銷往美國，面對高達84.75%的反傾銷稅，泰豐發言人吳淩雲無奈表示，該稅率實施對泰豐是重傷害，使得泰豐在美國這個主要市場接單全面衰退，衝擊營運，被迫裁員關廠。

另外泰豐正遭逢南港輪胎為首的市場派進逼經營權，外界解讀南港看中泰豐的最大價值就在於中壢廠土地，面對市場派宣布已取得泰豐過半數股權聯署，規劃10月召開股東臨時會改選董事，泰豐不僅火速決定關廠，並擬搶先一步公開標售中壢廠土地，是使出焦土政策。對此，市場派公開提出質疑，認為公司派賤賣土地、是踐踏股東權益，雙方持續高手過招中。

泰豐輪胎 失業給付 美國商務部

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