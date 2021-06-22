台塑生醫全面抗疫 抗菌噴霧可抑制新冠病毒達99.99%

台塑生醫「抗疫」全方位，除了投入生產新冠抗原快篩試劑、新冠抗體酵素免疫檢驗試劑，旗下明星產品抗菌噴霧，今天（22日）宣布獲得長庚大學新興病毒感染研究中心P3實驗室的報告證實，可有效抑制新冠病毒，且抑制率大於99.99%。

台塑生醫主管表示，目前坊間的抗菌噴霧產品種類非常多，但能達到「病毒等級防護」的卻是少之又少。台塑生醫的抗菌噴霧，累計已通過11項病毒測試驗證，包含腸病毒（71型、D68、B3）、A型流感（H1N1、H3N2、H7N9）、B型流感（維多利亞株、山形株等）、貓杯狀病毒（類諾羅病毒）等，都具有相當高的抑制率，且這其中包含「有外套膜」與「無外套膜」兩大類型的病毒，適用性相當廣泛。

而根據「長庚大學新興病毒感染研究中心」的最新檢測，將台塑生醫的抗菌噴霧加入新冠病毒液，待其反應後，再將作用後的液體加入細胞中，觀察病毒產生病毒斑的能力，實驗結果證實台塑生醫抗菌噴霧抑制新冠病毒（SARS-CoV-2）的效果大於99.99%，抑制新冠病毒的效果成功獲得實證。

早從去年初新冠疫情爆發後，台塑生醫董事長王瑞瑜就下令公司全力協助抗疫，而且「要做就要做最好！」除了旗下抗菌噴霧獲證實能有效抑制新冠病毒，台塑生醫開發出的「新冠肺炎快篩試劑」，去年11月通過歐盟CE認證，今年元月取得國內專案製造許可。5月隨著國內疫情爆發，公司已緊急調度產能，正全力投入新冠抗原快篩試劑生產。

另外台塑生醫攜手長庚大學與長庚醫院，打造出「新冠病毒抗體酵素免疫檢驗試劑」，只要配合簡單的酵素免疫檢測設備（簡稱Elisa）就可判別有沒有產生中和抗體，取代耗時且昂貴的P3實驗室檢驗，可助力國內疫苗開發及疫苗施打後的效果追蹤。