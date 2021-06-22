快訊

中職／瞄準29日復賽 比賽集中桃園以南5球場

揭高嘉瑜喬疫苗前曾通電話 柯文哲指「紙包不住火」：被擠牙膏更慘

台塑生醫全面抗疫 抗菌噴霧可抑制新冠病毒達99.99%

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

台塑生醫「抗疫」全方位，除了投入生產新冠抗原快篩試劑、新冠抗體酵素免疫檢驗試劑，旗下明星產品抗菌噴霧，今天（22日）宣布獲得長庚大學新興病毒感染研究中心P3實驗室的報告證實，可有效抑制新冠病毒，且抑制率大於99.99%。

台塑生醫主管表示，目前坊間的抗菌噴霧產品種類非常多，但能達到「病毒等級防護」的卻是少之又少。台塑生醫的抗菌噴霧，累計已通過11項病毒測試驗證，包含腸病毒（71型、D68、B3）、A型流感（H1N1、H3N2、H7N9）、B型流感（維多利亞株、山形株等）、貓杯狀病毒（類諾羅病毒）等，都具有相當高的抑制率，且這其中包含「有外套膜」與「無外套膜」兩大類型的病毒，適用性相當廣泛。

而根據「長庚大學新興病毒感染研究中心」的最新檢測，將台塑生醫的抗菌噴霧加入新冠病毒液，待其反應後，再將作用後的液體加入細胞中，觀察病毒產生病毒斑的能力，實驗結果證實台塑生醫抗菌噴霧抑制新冠病毒（SARS-CoV-2）的效果大於99.99%，抑制新冠病毒的效果成功獲得實證。

早從去年初新冠疫情爆發後，台塑生醫董事長王瑞瑜就下令公司全力協助抗疫，而且「要做就要做最好！」除了旗下抗菌噴霧獲證實能有效抑制新冠病毒，台塑生醫開發出的「新冠肺炎快篩試劑」，去年11月通過歐盟CE認證，今年元月取得國內專案製造許可。5月隨著國內疫情爆發，公司已緊急調度產能，正全力投入新冠抗原快篩試劑生產。

另外台塑生醫攜手長庚大學與長庚醫院，打造出「新冠病毒抗體酵素免疫檢驗試劑」，只要配合簡單的酵素免疫檢測設備（簡稱Elisa）就可判別有沒有產生中和抗體，取代耗時且昂貴的P3實驗室檢驗，可助力國內疫苗開發及疫苗施打後的效果追蹤。

台塑 長庚大學 酵素

延伸閱讀

為何不打疫苗？ 中市調查有四成一怕猝死或後遺症

「饗泰多」抗疫優惠最後倒數！50道任選外帶8折、外送享9折，滿額直接0元運費

藝人香蕉與店家送美食飲料 感動台南麻豆新樓醫院醫護

大陸公布4款可供出口的「中國研製」新冠疫苗清單

相關新聞

泰豐關廠賣地 今送出解僱計畫書、擬資遣180人

泰豐（2102）面對市場派進逼經營權使出殺手鐧，本月中董事會通過旗下中壢廠全面停止生產，擬大量解僱員工，同時準備公開標售...

關島開放外國人旅遊打疫苗 航運業、旅行社抓準商機

美國全面搶攻觀光、疫苗商機，傳出關島當局將公布外國人旅遊打疫苗的相關計畫，任何想要前往接種疫苗的人都需提前預訂完整旅遊套...

鈺叡公開收購菱光五成股權 黃育仁：一定捍衛經營權

東元經營權之爭戰場再度擴大，由達勝集團、中嘉董座郭冠群及東元（1504）集團旗下投資公司組成的鈺叡公司，昨（21）日宣布...

巴拉圭預購100萬劑疫苗 聯亞：陸續有些國家在談

與聯亞生技密切合作研發新一代疫苗的美國公司Vaxxinity宣布，巴拉圭政府購買100萬劑2019冠狀病毒疾病（COVI...

執董獲邀擔任大同總經理 研華：盼促成雙方合作

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）今（22）日表示，本公司原執行董事何春盛獲大同公司董事會任命為總經理，本公司樂見其...

乙烯價格暴跌創4個月新低 台塑、台聚利差擴大

韓國乙烯新增產能開出，外加下游衍生物需求放緩，根據石化權威機構Platts最新出爐的遠東區石化報價，本周乙烯價格暴跌9....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。