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關島開放外國人旅遊打疫苗 航運業、旅行社抓準商機

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

美國全面搶攻觀光、疫苗商機，傳出關島當局將公布外國人旅遊打疫苗的相關計畫，任何想要前往接種疫苗的人都需提前預訂完整旅遊套餐，華航（2610）、長榮航（2618）都表示，會依市場需求來提供客運服務，旅行社的大榮、鳳凰（5706）也看好這樣的商機浮現，已經開始著手進行推動規劃。

大榮旅行社表示，最近真的有不少這樣需求的消費者來電詢問，目前會傾向用包機來操作，關島5天4夜，價格約台幣5萬元。也有金字塔頂端，希望能申請私人飛機，由於飛行時間只要3.5小時，租下一架灣流飛機，價格約780萬元，一個人約60萬元。

鳳凰表示，有更方便快速安全舒適的方式或管道，滿足國人防疫需求，又可以出國散散心，當然樂觀其成，也希望在過程中提供機票住宿等服務，增加一些收入，期待關島能盡快正式公告相關防疫措施。

關島當局傳出會推出接種疫苗提前預訂完整旅遊套餐，並可在當地停留至少3天的方案，最近旅行社都已經在跟航空公司接洽包機，華航今年元月華航才執行人道包機，1月11日載關島民眾來台就醫，所以面對近期市場變動，華航應該有能力可以調度班機提供服務。

關島 疫苗 華航

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