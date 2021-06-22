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鈺叡公開收購菱光五成股權 黃育仁：一定捍衛經營權

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

東元經營權之爭戰場再度擴大，由達勝集團、中嘉董座郭冠群及東元（1504）集團旗下投資公司組成的鈺叡公司，昨（21）日宣布將對菱光（8249）進行公開收購，菱光董事長黃育仁今日回應，「一定會捍衛公司經營權，請大家拭目以待。」

鈺叡成立於今年6月15日，主要股東包括達勝伍創業投資公司及資深專業經理人，資本額將由100萬元增加到10億元，股東組成包括持股比重50%的達勝伍，隸屬達勝集團，董事長為郭冠群；金融圈專業經理人趙元旗持股比重約10%；其他投資人還有東元集團旗下東安投資，與東元集團會長黃茂雄所掌控公司光元實業。

鈺叡規劃，將在6月22日到8月10日之間，公開收購菱光約50.1%股權；以昨日菱光收盤價24.3元計算，鈺叡收購價溢價幅度約19.34%，並且不排除再延長公開收購時間。由於溢價幅度將近二成，菱光今日開盤後即跳空鎖死漲停，股價來到26.7元，並有超過10萬張買單排隊等著進場。

菱光今日指出，公司已於21日接獲鈺叡公司申報及公開收購申報書、公開收購說明書與相關書件等有關收購通知的訊息說明，將會依法於接獲通知15日內，召開審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性等查證情形，委請獨立專家表示意見，也將召開董事會，依審議委員會審查結果，對股東提供建議。

針對鈺叡併購一事，董座黃育仁特別強調，將會捍衛公司經營權，請大家拭目以待。

東元在今年3月爆發經營權之爭，由東元集團會長黃茂雄，聯合大股東寶佳、華新麗華組成公司派三方結盟，提出足額11名候選人競爭董事及獨董席次；市場派則由黃茂雄長子、東元前常董黃育仁領軍，由他擔任董座的菱光公司以東元股東身份，提出7名候選人名單。原先結果會在5月25日股東會上見分曉，但剛好遇上疫情來襲，股東會延後，使戰局更顯詭譎多變。

雙方從委託書大戰、爭取外資支持，到先前啟動法律戰，如今東元公司派使出殺手鐧，要一舉拿下菱光經營權，等同直搗黃育仁陣營根據地。外界高度關注，黃育仁陣營要如何反擊這次的突襲併購，是否能站穩腳步、鞏固票源，達成原先設定在公司派、寶佳、華新麗華及市場派四方中取得最多席次的目標。

東元 股東會 經營權

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