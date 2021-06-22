科技抗疫!台灣杉超級電腦攜Illumina 基因定序冠狀病毒

為協助台灣應付新一波疫情對公衛、民生、經濟、教育等面向之衝擊與挑戰，科技部轄下的國研院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心）台灣杉系列超級電腦攜手全球基因定序的領導者Illumina，提供專案申請者新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）病毒基因定序分析服務。

國研院表示，這項專案定序樣本數量無限制，且可以無償使用至2021年12月31日，以透過分析病毒的基因定序資料，進行病毒監測、傳播鏈溯源，甚至用於疫苗開發研究。

國研院表示，國網中心6月初甫啟動科技抗疫2.0專案 ，釋出台灣杉系列超級電腦算力、儲存、大數據資料集及DAS資料分析平台等資源，免費開放各界提案申請運用抗擊疫情。國研院昨日宣布，Illumina加入，提供專案申請者新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）病毒基因定序分析服務（COVIDSeqTM）。

國研院表示，次世代基因定序是邁向新一代精準醫療或精準健康所需的關鍵核心技術，此技術不僅可用於人體及其他生物，也可用於病毒基因體的解碼。2020年初新冠肺炎（COVID-19）爆發初期，第一個SARS-CoV-2病毒基因體即由 Illumina定序解密，使廠商得以快速開發核酸檢測（PCR）及mRNA疫苗。基因定序也是溯源檢測的一大利器，藉由分析完整的病毒基因圖譜，有助基因序列比對，確認感染者之間的關聯性，並可以觀察是否有新的病毒株產生，找出新的突變位點。

國研院進一步指出，在科技抗疫2.0專案中，國研院國網中心提供的高速基因序列分析設備及平台運算環境，輔以Illumina提供的COVIDSeqTM免費分析流量，可支援國內各大基因定序實驗室、基因體中心、產業界，一天最高處理6,000多個檢體，讓檢體基因定序的研究量能大幅提升，為疫調分析、病毒演化或疫苗開發提供科學上的證據及助益。

科技部長吳政忠表示，對抗疫情不分國界，Illumina是國際指標性的基因定序技術領導者，科技部引進國際資源，促進公私協力，期以科技共同助力臺灣抗疫工作。國研院國網中心主任史曉斌表示，Illumina的加入為國內研究病毒基因定序分析工作帶來強力奧援，透過超級電腦快速進行病毒分析，將為國內帶來更大抗擊新冠疫情的能量來應對病毒變異之威脅。