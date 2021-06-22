國泰證與心誠鎂行動醫電簽約 啟動上市櫃輔導計畫

國泰證券與心誠鎂行動醫電（以下簡稱心誠鎂）完成IPO視訊簽約儀式，進行上市櫃輔導計畫。

主辦券商國泰券表示，呼吸道疾病一直困擾我國國民，加上近期的新冠肺炎更是嚴重影響全球，無論是吸入型疫苗到肺部損傷治療，呼吸治療持續受到臨床的重視，心誠鎂在治療呼吸道的醫用霧化器領域的開發與生產能力備受肯定，也認同提供吸呼道患者更好的醫療品質的用心，希望憑藉著台灣資本市場的力量，將台灣醫用霧化器推向全球藥品市場。心誠鎂成立於2014年，致力於吸入性藥械合一產品專用霧化器之委託開發與生產（CDMO），獲得美國矽谷知名生技創投維梧資本（Vivo Capital）及其他來自日本、台灣等大型投資法人支持，並在五年內完成第一代霧化器的開發，及成功取得歐盟、台灣、巴西、印尼及中國等各地法規單位的核准，目前霧化器產品已於巴西及中國上市販售。

依據WHO統計，在新冠疫情前，全球已有超過3億人患有呼吸道疾病，其中包含氣喘、慢性肺阻塞等，相關呼吸道治療藥品市場達300多億美元；在台灣，慢性下呼吸道疾病已然成為國內十大死因之一，心誠鎂開發的震動篩孔式霧化器可針對不同種類的藥物調整網膜振盪頻率，使網膜在霧化過程中維持最佳的工作頻率，進而產生3-5μm的高效率藥物氣霧，讓病患不需要經由訓練與特定的呼吸方式，即可將藥物成功遞送至下呼吸道。

從全球藥物市場來看，新冠疫情使得吸入性藥物的開發受到各國高度重視，根據最新的市場

趨勢顯示，因為具備安全、有效、快速、便利等優勢，採用霧化器作為吸入性藥械組合的開發，已成為全球呼吸道疾病藥物的最新發展趨勢，將在未來數年內成為吸入性藥物開發與呼吸治療領域的主流。

此外，近年生技產業CDMO市場成長快速，凱雷投資集團近期更以14億美金收購與心誠鎂同樣專注於吸入性藥械合一CDMO市場的英國上市公司Vectura，可見CDMO領域已獲國際資本市場的高度重視與發展潛力；心誠鎂善用後發先至的優勢，不僅短時間內建立了多管道的商業模式來確保在醫用霧化器的研發、生產、銷售的高度競爭力，更以人才、技術及生產量能為合作藥廠提供藥物專屬霧化器的CDMO服務。

心誠鎂日前與國際知名生物科技領導者CSL Behring簽訂了全球開發合作案，為其每年銷售超過40億美金的重磅藥物免疫球蛋白的吸入劑型設計開發專用霧化器，為國內呼吸治療領域CDMO業務的重大進展，預期該合作藥物核准上市銷售後，裝置收入及藥物銷售分潤將可為心誠鎂創造亮眼營收，可望成為全球呼吸治療領域中指標性的CDMO公司。