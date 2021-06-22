雲豹能源捐贈抗疫物資 全台14縣市政府受惠

太陽能電廠開發商雲豹能源用實際行動力挺對抗新冠病毒的前線勇士們，共對全台14縣市政府捐贈11000套防護面罩、隔離衣，以及8000片N95口罩與手套，雲豹能源公關長蔡沁瑜更親自將1000組防護物資捐贈給台南市政府，盼能幫助台灣早日脫離疫情。

此次雲豹能源在與全台各縣市政府確認短缺的防疫物資後，北自基隆市、到最南端的屏東縣、並跨越中央山脈送到台東，捐贈14縣市政府防護面罩、隔離衣、N95口罩及手套等物資，雲豹能源執行長譚宇軒表示，相較其他大企業，雲豹能源僅以拋磚引玉的方式支持防疫作戰，期待號召各界的力量，共同投入對抗疫情，當我們捐贈消息一出，不少能源公司也站出來支援各地防疫物資，最重要的是希望愛心跟資源能平均分配，讓真正需要的人得到幫助，大家互相扶持，早日恢復正常生活。

雲豹能源公關長蔡沁瑜再度南下送物資，因有感於之前數據顯示，傳統市場很可能為防疫破口，再加上北農染疫確診事件，親自把隔離衣和防護面罩送到台南市和緯黃昏市場，讓攤商們能馬上使用，除了實聯制外，防護更加全面，買賣雙方都能安心。

據悉，雲豹能源捐贈的物資從北至南，包括基隆、桃園、雲林、台南、屏東等全台14縣市政府，均有獲得相關物資。雲豹能源也以員工健康及安全為首要條件下，自5月中本土疫情爆發開始即落實防疫政策，配合政府政策及疫情發展採取滾動式修正，目前採居家遠端辦公措施，營運皆不受影響，期盼與大眾一起透過愛與關懷對抗疫情，為台灣祈福、加油。