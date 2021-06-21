聽新聞
test
0:00 / 0:00

東元大戰爆程咬金！ 中嘉老董砸18億收購黃育仁菱光股權

聯合報 / 記者何醒邦
東元會長黃茂雄長子黃育仁同時也是菱光科技董事長。 圖／本報系資料庫
東元會長黃茂雄長子黃育仁同時也是菱光科技董事長。 圖／本報系資料庫

鈺叡公司今天（21日）宣布將以現金每股29元公開收購菱光科技公司普通股，預計收購50.1%菱光股權，收購期間自6月22日至8月10日止。鈺叡指出，此次公開收購價不僅為一年來股價的高點，更為過去10年來的歷史新高，相較於菱光今天的收盤價24.3元，也溢價19.3%，期望股東參與本次應賣。

鈺叡為達勝伍創投及資深專業經理人所共同設立的公司，其股東組成除達勝伍外，更包括在金融圈的知名專業經理人趙元旗先生，其他純財務性投資人則有光元實業及東安投資。鈺叡董事長為郭冠群，也是國內第二大有線電視集團中嘉的董事長，有「投資金童」的稱號。

菱光科技董事長黃育仁，是東元集團會長黃茂雄的兒子，今年為了東元經營權之爭，父子翻臉開戰。黃育仁帶領的市場派，要直接挑戰黃茂雄的經營權，原本在5月25日改選對決，但股東會因三級警戒延長到7、8月，也因此，鈺叡突然宣布公開收購菱光過半股權，外界解讀是東元公司派的反撲。但是，因早已過了停止過戶日，所以並不會對這次的董事改選有所影響，不過鈺叡若拿下菱光，則會對「將來的」東元經營權之爭，投下新的變數。

鈺叡指出，此次收購預計斥資約18.5億元，無關東元經營權，看上由東元黃茂雄會長引進日本技術而創立的菱光公司，為台灣國際市場具有代表性的企業之一，同時也是台灣首家投入研發生產彩色影像感測器（Contact Image Sensor）廠商，客戶涵蓋全球多功能事務機品牌大廠。

然面臨大環境市場演變及同業競爭日益嚴峻，菱光需加快優化公司體質、積極轉型升級。鈺叡將於公開收購菱光過半股權後，適時挹注資源、專業的管理經驗、產業人脈網絡，協助菱光強化業務競爭力，

本次公開收購之每股收購價格為新臺幣29元，預計收購菱光之普通股共計63,654,555股，收購期間將自2021年6月22日至8月10日止，本次公開收購案最低成就股數為6,352,750股（即不少於菱光已發行股份總數之5.0%），若收購股權比例達最低成就股數5.0%，以及取得臺灣公平交易委員會結合許可，本次公開收購即為成就。

股東 東元

延伸閱讀

東元戰火綿延 菱光監察人對董座黃育仁提民事告訴

東元經營權之爭 法律戰開打

導演被討債遭父拋棄 負債千萬來台追「李安夢」

他為了爭口氣把家給燒了！看東元黃家父子反目 大股東焦佑倫：當領導人應「這麼做」

相關新聞

東元大戰爆程咬金！ 中嘉老董砸18億收購黃育仁菱光股權

鈺叡公司今天（21日）宣布將以現金每股29元公開收購菱光科技公司普通股，預計收購50.1%菱光股權，收購期間自6月22日至8月10日止。鈺叡指出，此次公開收購價不僅為一年來股價的高點，更為過去10年來的歷史新高，相較於菱光今天的收盤價24.3元，也溢價19.3%，期望股東參與本次應賣。

生華科加開印度新冠臨床 新藥目標對抗Delta變種病毒

生華科（6492）今（21）日宣布，新藥 Silmitasertib(CX-4945)繼獲得台大醫院、宜蘭陽明交大附醫以...

皇翔搶下微風南京旁「燙金地」地上權 溢價率達六成

財政部國產署今年首批國有地上權今（21）日下午開標，共推出20宗標的，最後標脫十宗，標脫率達50%，其中台北市松山區位於...

疫情衝擊房市 台中七期近3,000坪土地延後開標

戴德梁行表示，台中市惠國段新四土地標售案原訂6月23日開標，因目前仍處第三級警戒管制階段，公司將全力配合中央政策，持續保...

東森自然美：首創美容業全員PCR篩檢

為加強防疫，東森集團總裁王令麟提出「全員PCR檢測計畫」，檢測費用全額由集團各公司負擔，創台灣企業首例，旗下東森自然美生...

AT&S馬來西亞17億歐元擴載版 今年下半年動工

PCB暨IC載板大廠AT&S 將於6月28日召開股東大會，其馬來西亞新廠擴充案持續備受關注，依據本月該公司宣布計劃，將投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。