東元大戰爆程咬金！ 中嘉老董砸18億收購黃育仁菱光股權

鈺叡公司今天（21日）宣布將以現金每股29元公開收購菱光科技公司普通股，預計收購50.1%菱光股權，收購期間自6月22日至8月10日止。鈺叡指出，此次公開收購價不僅為一年來股價的高點，更為過去10年來的歷史新高，相較於菱光今天的收盤價24.3元，也溢價19.3%，期望股東參與本次應賣。

鈺叡為達勝伍創投及資深專業經理人所共同設立的公司，其股東組成除達勝伍外，更包括在金融圈的知名專業經理人趙元旗先生，其他純財務性投資人則有光元實業及東安投資。鈺叡董事長為郭冠群，也是國內第二大有線電視集團中嘉的董事長，有「投資金童」的稱號。

菱光科技董事長黃育仁，是東元集團會長黃茂雄的兒子，今年為了東元經營權之爭，父子翻臉開戰。黃育仁帶領的市場派，要直接挑戰黃茂雄的經營權，原本在5月25日改選對決，但股東會因三級警戒延長到7、8月，也因此，鈺叡突然宣布公開收購菱光過半股權，外界解讀是東元公司派的反撲。但是，因早已過了停止過戶日，所以並不會對這次的董事改選有所影響，不過鈺叡若拿下菱光，則會對「將來的」東元經營權之爭，投下新的變數。

鈺叡指出，此次收購預計斥資約18.5億元，無關東元經營權，看上由東元黃茂雄會長引進日本技術而創立的菱光公司，為台灣國際市場具有代表性的企業之一，同時也是台灣首家投入研發生產彩色影像感測器（Contact Image Sensor）廠商，客戶涵蓋全球多功能事務機品牌大廠。

然面臨大環境市場演變及同業競爭日益嚴峻，菱光需加快優化公司體質、積極轉型升級。鈺叡將於公開收購菱光過半股權後，適時挹注資源、專業的管理經驗、產業人脈網絡，協助菱光強化業務競爭力，

本次公開收購之每股收購價格為新臺幣29元，預計收購菱光之普通股共計63,654,555股，收購期間將自2021年6月22日至8月10日止，本次公開收購案最低成就股數為6,352,750股（即不少於菱光已發行股份總數之5.0%），若收購股權比例達最低成就股數5.0%，以及取得臺灣公平交易委員會結合許可，本次公開收購即為成就。