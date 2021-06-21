皇翔砸8.5億拿下微風南京對面地上權案 創區域新高價

國產署今(21)日開標位於敦化段二小段微風南京對面的地上權案，此次標售共11封標單，意外的是只有二家壽險金融業投標，包含新光人壽、華南金資產，其餘多數是建商，最後皇翔建設以約8.5億元權利金得標，高於底價約3.25億元，溢價率62%，換算每坪權利金單價約367萬元，創下台北市松山區權利金單價歷史新高。

信義全球資產公司總經理柯宏安表示，本案標脫代表建設公司應持續看好市場對台北市核心商圈內的辦公室或住宅需求，尤其在目前疫情緊繃氛圍下，本案順利標脫也顯示精華區土地產品應仍可有一定的交易表現。

此地上權案位在正南京東路上，鄰近復興南京捷運站，周遭有微風南京商場、台北小巨蛋，更是辦公室林立的黃金地段。

該案基地總面積232坪，建蔽率65%、容積率400%，換算每坪權利金單價367.4萬元，超過中壽在2013年標下台北學苑舊址地上權的349.8萬元、以及富邦人壽2014年標下長春段土地地上權的239.8萬元，權利金單價在台北市地上權案排名第七，更創下松山區歷史新高紀錄，在目前嚴峻疫情氛圍下，仍令人振奮。

皇翔建設近年積極取得土地開發，其中台汽北站一案也改開發頂級商辦，此次得標則是自2012年標下的士林官邸旁地上權案的第二個地上權案。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，土地與地上權看的是開發後的未來長期使用與租金收益，此案規模雖非像信義計畫區的百億級大型地上權，能在目前本土疫情衝擊下成功標脫，對不動產市場仍是一劑強心針。