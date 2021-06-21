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「違規幫關係企業打疫苗」 北市府將開罰禾馨30至200萬

國內居家快篩市場 泰博拚七成市占率

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

泰博（4736）所研發的福爾威創居家快篩，已於6月17日搶先取得衛福部食藥署(TFDA)核准，在現有5家經核准的居家抗原或核酸快篩試劑中，是唯一取得核可的國內快篩廠商，泰博內部表示，在價格和品質優勢下，可望上市後拚居家快篩市場逾七成市占。

泰博表示，在衛福部食藥署公布居家快篩使用指引後，泰博科技已經開始對市場通路進行舖貨。因居家快篩毋需經由醫事人員操作，有可以避免設置篩檢站的成本及群聚感染的風險，許多原本執行企業自主快篩的產業界公司，已經紛紛轉而向泰博科技下單居家型快篩。

泰博原來就深耕國內醫材市場的藥局醫材通路，加上所生產的福爾威創快篩，在價格及品質皆顯著優於其他國外居家型快篩，同時有領先其他國內快篩業者約一個月的市場先行者優勢，預計上市後在各大便利商店、藥粧店、醫療器材行、藥局、科技產業等通路上，可望搶居家快篩市場超過七成以上的市占率。

泰博科技 食藥署 醫材

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