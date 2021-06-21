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滙嘉攜手新竹臺大分院 落實零接觸智慧抗疫　

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
對照上圖，可了解4A05與4A08的病人由「清醒」轉為「活動中」。業者／提供
對照上圖，可了解4A05與4A08的病人由「清醒」轉為「活動中」。業者／提供

新冠肺炎疫情確診人數已逾1.4萬人，各大醫院收治確診病人，醫療量能緊繃，對於第一線照護確診病人的醫護人員而言，工作壓力及感染風險均大增。滙嘉健康生活科技有鑑於醫護人員的辛勞，與新竹臺大分院合作，於新竹醫院及生醫醫院竹東院區之專責病房導入「智慧光纖薄墊」及「24小時自動巡房系統」，協助醫護人員減少與確診病人接觸的頻率，於遠端監控隔離病人的各種活動與健康變化，隨時掌握每個病人的狀態，不只減輕醫護人員的身心壓力、降低醫護人員的感染風險，同時避免醫療人力資源和醫療耗材的浪費。

新竹臺大分院院長余忠仁表示，臨床護理人員需定時為住院病人進行生理數據量測，尤其在專責病房中，每一次與病人的接觸皆可能面臨感染的風險，對醫護人員身心形成巨大壓力。新竹臺大分院特別引進滙嘉科技研發的「智慧光纖薄墊」及「24小時自動巡房系統」，透過AI大數據分析來進行智慧科技防疫，讓護理人員減少與確診病人接觸的頻率，也協助護理人員可以較無壓力下更安心地照顧住院病人。

新竹醫院專責病房張雅惠護理長指出，智慧光纖薄墊最棒的功能在於能監測並分析病人的呼吸速率、咳嗽頻率、活動狀態以及睡眠狀況。一位爺爺因為血絲痰、咳嗽入院，在智慧光纖薄墊的分析下可以清楚的了解爺爺咳嗽的次數、頻率，甚至能比對咳嗽之後，呼吸明顯變得較淺快；正因咳嗽，爺爺淺眠且經常翻身，據此，醫師為爺爺調整藥物，護理師也因此更加注意爺爺離床的狀況、並防範夜間因離床可能跌倒的情形。另一位奶奶入院時有低血壓及呼吸不穩定的狀況，隔天凌晨2點，智慧薄墊偵測到奶奶呼吸速率變得非常的緩慢，發出了警示，讓醫護人員提前注意到奶奶需要幫忙。此外，智慧光纖薄墊輕巧、防水、不須穿戴，直接放在枕頭及床單下，清潔簡單且收納方便，讓關懷沒有壓力，也提升了照護品質。

滙嘉健康生活科技董事長楊淑貞表示，當初基於照顧家人的理念，而研發出這套非侵入性光纖生理監測技術和智慧照護系統。此次面對疫情，看到醫護人員面臨極大的壓力，我們也想要盡一點企業社會責任。為了感謝新竹臺大分院長久以來一直照顧家中長者的身體健康，故選擇與新竹臺大分院合作，將「智慧光纖薄墊」及「24小時自動巡房系統」導入專責病房中。只有2mm的智慧光纖照護薄墊，可以放置在枕頭下、床單或床墊底下，無電磁波不需要穿戴，就可以即時連續性偵測呼吸變化、心跳、持續咳嗽、睡眠及各種生理活動等。此智慧光纖照護薄墊及24小時自動巡房系統的好處是24小時無感監測，可以察覺病人健康狀態的變化，在病人症狀外顯前，即時且主動通報，來降低病人病情急轉為重症或猝死之風險。

余忠仁說，對抗新冠肺炎是場長期抗戰，利用AI智慧科技是現在極為重要且快速之守護醫護能量的方法。未來，新竹臺大分院仍會持續與產、官、學合作，運用AI智慧科技，強化第一線防疫醫護人員的安全，守護第一線防疫人員照護民眾健康的醫療量能，共同打贏這場艱苦的戰役。

系統即時監測病房中病人生理狀態。業者／提供
系統即時監測病房中病人生理狀態。業者／提供

醫護人員 光纖

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