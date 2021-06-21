皇翔搶下微風南京旁「燙金地」地上權 溢價率達六成

財政部國產署今年首批國有地上權今（21）日下午開標，共推出20宗標的，最後標脫十宗，標脫率達50%，其中台北市松山區位於微風南京旁的一塊232坪「燙金地」搶破頭，吸引高達11封標單搶標，最後由皇翔建設（2545）出價約8.54億元得標，溢價率高達61.55%。

另外值得注意的是，全聯實業股份有限公司這次大舉在中南部搶地，出手四宗地上權標的，順利抱回兩宗，相當積極拓展中南部版圖。

國產署這批地上權標的，北區推出五宗，標脫三宗；中區推出八宗，標脫三宗；南區推出七宗，標脫四宗。整體而言，20宗標的共標脫了十宗，半數成功釋出，可見地上權市場暫不受疫情影響。

其中最炙手可熱的標的當屬台北市松山區敦化段二小段9地號，232坪土地，權利金5.3億元，坪數不算大但寸土寸金，鄰近微風南京、敦化國中及小巨蛋商圈，曾被房仲形容為燙金地，果真吸引市場關注，高達11封標單競爭。

11封標單中，涵蓋建商、壽險業者，出價都不低，競爭相當激烈，最後由皇翔建設得標，出價8億5,350萬5,888元，溢價率突破六成，此外寶贊開發事業、新光人壽也都出價7億元以上，華南金資產管理公司、永陞建設、聯合安豐股份有限公司也都出價6億元以上。

此外全聯公司這次鎖定中南部出手，分別以5.8億元、0.75億元搶下高雄前鎮憲德段、屏東市勝興段等兩案，不過溢價率分別為0.5%、3.8%，都不算太高；另外全聯也投標的台中南區樹仔腳段基地、高雄岡山區岡山段基地等兩案，皆因出價較低而落馬，分別由厚榮實業、光雄長安健康管理顧問公司奪下。