北農群聚感染擴大 陳時中：該降載就降載

628全國三級警戒到期前，卻又爆發北農群聚確診45人。台北市長柯文哲今在防疫記者會表示，與中央討論後，決定在最短時間內將北農4000人全面施打疫苗。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（21）日表示，疫苗不是治療的藥物，更提醒台北市一定要做好篩檢、匡列，且相關疫調也一定要落實。此外，市場該降載就應該要降載。

陳時中表示，中央已針對熱區加發疫苗，對於台北市決定在最短時間內將北農4000人全面施打疫苗，中央並不反對，但地方須做好妥適的分配。

此外，陳時中也提醒，疫苗的效果必須施打後二到四周才能發揮出來，但疫苗只是預防，並不是治療藥物。不過，台北市是全國醫療資源最豐富的區域，相信很快就能獲得控制。

不過，陳時中也提醒，民以食為天，多半必須經過市場，而關於北農群聚確診情形，該降載就應該要降載，可以考量減少一天的交易，是不是能夠讓群聚的情形減少。

陳時中並強調，中央於台北市設立前進指揮所是台北市要設立的，並沒有所謂信任或不信任的問題，目前中央和地方維持高度合作，有任何需要，中央和地方都會一起做。