震旦家具宣布 推出「主動式防疫抗菌」空間方案

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

疫情改變了原有的辦公生態，當企業選擇讓員工陸續返回職場後，為了防範疫情，對辦公環境的策略勢必將有所改變，如: 增加隔屏保持社交距離、使用抗菌材料耐用更易清潔等。震旦家具提供「防疫空間解決方案」，透過抗菌材質的選用，推出「主動式防疫抗菌」的空間解決方案。

因應最容易傳染的「接觸與空氣」傳染途徑進行防護，引進具長庚醫學大學P3實驗室的「空氣除菌機BRISE S1 PRO」，可有效抑制細菌滋長，並抑制COVID-19病毒達99.99%。針對最常接觸的辦公桌面，採用具SGS檢測驗證的「銀離子抗菌桌板」；地毯則引進日本紅色SEK認證的「抗菌地毯」、辦公座椅採用通過AATCC TM100-2019抗菌力測試的抗菌布料為「CJL系列座椅用布」。經由上述四大抗菌的辦公材質與設備進行防護，有效守護企業健康。

另外，居家辦公(Work From Home)的比例也因應疫情影響而不斷提高，震旦家具了解居家辦公時因為沒有適合的座椅造成腰酸背痛的困擾，故除了上述辦公空間設備外，也準備了居家辦公防疫組優惠方案，精選符合人體工學的辦公椅、坐站由您的UP升降桌、個人收納用的BCC三層活動櫃三樣必備的商品，讓居家辦公一樣健康舒適。

居家辦公 疫情 震旦

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