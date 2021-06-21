中鋼履行永續發展 導入TCFD氣候相關財務揭露管理指引

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
中鋼廠區水面型太陽能光電系統，光電板底下為中鋼公司導入的鳳山溪再生水，故水面上下都意涵中鋼重視環境永續及善盡企業社會責任。（中鋼提供）
中鋼廠區水面型太陽能光電系統，光電板底下為中鋼公司導入的鳳山溪再生水，故水面上下都意涵中鋼重視環境永續及善盡企業社會責任。（中鋼提供）

中鋼（2002）為精進企業永續經營與管理，履行永續發展承諾，自去(2020)年起分階段導入氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)，同年9月成為台灣首家簽署支持TCFD的鋼鐵企業。為強化對氣候變遷議題的因應能力，中鋼依循TCFD建議的架構，鑑別出相關風險與機會，並規劃因應策略以降低對營運造成的影響，並於今年度企業社會責任報告書進行揭露。

世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)發布2020年全球風險報告預測，全球未來十年可能發生的前五大長期風險中，極端氣候、氣候行動失敗及天然災害為前三名，而「氣候行動失敗」影響力更是排名第一。氣候變遷不僅已成為全球重要議題，國內外投資法人亦逐漸關注其對於企業營運之影響。國際組織金融穩定委員會(Financial Stability Board, FSB)於2015年成立TCFD工作小組，並於2017年發布建議，協助企業鑑別氣候變遷可能造成的風險與機會。

中鋼長期關注氣候變遷議題，除積極參與世界鋼鐵協會(World Steel Association)之減碳會議，以了解國際先進鋼廠減碳目標及技術外，同時藉由參與國內外多項資訊揭露與評比，例如：碳揭露計畫(CDP)、道瓊永續指數(DJSI)等，來掌握國際對氣候變遷及永續發展之管理政策趨勢。

為強化財務管理對氣候變遷議題之因應能力，中鋼公司依循TCFD的「治理」、「策略」、「風險管理」與「指標和目標」架構，鑑別出環保政策法規加嚴及市場需求改變之營運風險及機會，並規劃相關因應策略，包括持續推動區域能源整合以提高能源使用效率、投入低碳製程研發作業、副產燃氣提取碳資源做為化學原料輸出之研究、持續研發薄頂規電磁鋼片與風電用鋼等高強度鋼材，以及開發具產業鏈減碳潛力的高機能鋼鐵產品。

此外，中鋼公司亦針對極端氣候變化可能影響企業日常營運的狀況進行超前部署，包括汰換老舊汽電共生設備、規劃多元水源(例如導入都污再生水)等。

鋼鐵製品是可百分之百回收再利用的綠色產品，除了是全球應用最深廣的工程材料外，也是全球低碳轉型不可或缺的關鍵材料。中鋼今年於公司治理暨永續委員會下設置中鋼節能減碳及碳中和推動小組，以落實節能減碳及溫室氣體排放控制，並持續推動高值化精緻鋼廠及發展綠能產業的經營雙主軸策略，邁向低碳經濟轉型，打造鋼鐵般的永續基石。

中鋼利用廠區建置的蒸氣外售管網，持續推動區域能源整合以提高能源使用效率。（中鋼提供）
中鋼利用廠區建置的蒸氣外售管網，持續推動區域能源整合以提高能源使用效率。（中鋼提供）

中鋼 氣候變遷 減碳

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