居家檢測成趨勢 快篩試劑廠砸3.76億買廠房
實價資料顯示，新北廠辦交易熱絡，其中開發國內新冠肺炎快篩試劑的僑外資醫療科技公司泰博科技，今年1月即以約3.76億元，買下五股區五工一路，屋齡30年的一層樓廠辦，該地使用分區為丁種建築用地，可做倉儲和試驗研究用，研判是為擴廠做規劃。
另外，定河資產管理今年3月也砸9.4億元，買下五工三路整棟6層樓逾3500坪的廠辦，為今年新北最高總價廠辦交易。該廠辦也是丁種建築用地，目前各層分租給其他公司使用。
木木子投資則是在今年1月下位於新北市三重區溪尾街，整棟7層樓廠房，屋齡33年，總價4.75億元，共1660.81坪，使用分區為乙種工業區土地。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年美中貿易和疫情因素台商陸續將重心轉移回台灣，也增加僑外資來台設廠數量，因此讓新北、桃園等地區，包括土城、林口、五股及三重區的廠辦需求增加。
她表示，這類型廠辦產權單純、使用面積大、貨車進出方便，對於企業向外拓點需求，是不錯的不動產標的首選。
台灣房屋新莊頭前旗艦特許加盟店店東鄭文凱表示，新北產業園區即早期的五股工業區，已經發展20~30年，這次成交的兩筆五股整棟廠辦交易，位在五股和新莊的交界處，也離機場捷運A3站很近，旁邊就是國道一號，交通便利性高。
鄭文凱指出，隨著去年全球疫情爆發，而台灣相對防疫措施做得好，因此陸續吸引僑外資公司來台投資，讓整棟廠辦及100~200坪的辦公大樓買氣增加，加上新莊有不少新興重劃區開發，導致原本的舊工業地陸續被遷移至鄰近的樹林、三峽、鶯歌等地區，所以新莊和五股的工業廠辦越來越稀有，進一步推升今年買氣。
張旭嵐指出，隨著後疫情時代導致消費習慣改變，電商、物流、網路、汽車等產業動能持續成長，雖然這幾筆廠辦屋齡都超過20年，但這類型的廠房，可做為倉儲廠房、倉庫、汽車修理等多元行業使用，租賃需求穩定，而許多僑外資公司資金豐沛，買下廠辦置產收租，除了讓資金有去處，也是看好國內廠辦需求，長期持有既保值，也有增值空間。
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