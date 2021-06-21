台中港創交領櫃預約制並設專用車道 提高貨櫃運送效率

台中港務分公司為提升櫃場交領櫃作業效率，與萬海航運股份有限公司建置「台中港預約交領櫃平台」，並設置預約專用車道，軟硬體工程已完工，6月15日至6月25日開始進行測試，測試調整完將擇日正式實施，未來由萬海航運股份有限公司台中港貨櫃集散站首創率先實施預約交領櫃制度。

台中港務分公司自去年6月開始規劃「台中港預約交領櫃平台」及預約專用車道，多方蒐集並整合櫃場業者、貨櫃貨運業者、中部航務中心、台中港務警察總隊等相關單位意見，多次與萬海公司洽談預約平台規格及進行系統介接測試，也召開說明會，將業者意見納入修正後上線測試。

台中港交領櫃預約制度可創造效益，包括提供司機或車行於交櫃前資料預審，減少櫃場人工鍵輸時間及資料錯誤等候更正時間，另預約領櫃功能可讓櫃場先行安排翻櫃或停止壓櫃，減少司機等候翻櫃時間，另提供港區路況查詢功能，供司機觀看港區櫃場前即時路況，作為安排進港時間參考。

為配合預約制度推行，台中港務分公司積極籌畫港區道路預約專用車道，萬海公司投入車道剛性路面改善、車道人工臨櫃作業變更為遠端作業模式，設置管制站預約專用車道搭配作業，讓預約車輛可順利經由預約專用車道及預約門哨快速進入櫃場作業，發揮預約車輛快速通行之功能。

台中港首創的預約交領櫃制度，除增進交領櫃作業效率、提升櫃場服務品質，也可分散尖峰車流需求，避免車流集中壅塞於同一時段；正式實施後，整體平均作業時間預期可由20到30分鐘，縮短至10到20分鐘。