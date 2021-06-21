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新光鋼：大陸減少出口的量等於七個中鋼 鋼市榮景可期

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
新光鋼董事長粟明德。記者侯永全／攝影
新光鋼董事長粟明德。記者侯永全／攝影

國內鋼材最大通路商新光鋼（2031）董事長粟明德說，這波鋼價上漲帶動產業榮景和金融海嘯前的那一波不太一樣，那次是金融面的推動，這次是真的有實質需求支撐，再加上中國大陸控制供給量，供需不會馬上平衡，產業榮景可期。

粟明德分析，過去中國大陸鋼廠不斷擴廠，產能過剩就以較低價格外銷，現在因為全球碳排放的問題，中國大陸覺得說賣到海外提供便宜價格還要被罵說是碳排大國，乾脆減少外銷，取消出口退稅，改以自給自足為主。

他說，過去中國大陸一年最高外銷可到1.5億公噸，現在要少到剩下5、6千萬公噸，等於少了1億公噸，若用中鋼（2002）一年粗鋼約1,400萬公噸計算，等了少了七個中鋼的供應量（42支高爐），這個供需沒辦法馬上平衡。

此外，全球各國的需求都在增加，包括電動車、離岸風電，像韓國開始推動，日本也要推動，這些都對用鋼需求量有幫助，尤其像美國，鋼鐵本來就不夠，市場熱度很高，美國熱軋鋼捲6月已經來到1,800美元，中鋼現在價格是美國二分之一。

中鋼對客戶非常照顧，溫和調整盤價，但粟明德指出，使用業者還是要趕快備料，一是中鋼要布局高階產品、離岸風電等都需要穩定的獲利在未來去投資，二是中鋼也有百萬股東要交代。他以他自己新光鋼為例，他旗下工程用的鋼料他也是在去年就即早準備提前備好，很多業者等到要用才下單當然會來不及。

針對未來鋼鐵缺料情況，粟明德說一貫作業鋼廠的鋼純淨度高，高階鋼種還是要用中鋼生產的鋼材才行，未來鋼鐵市場的榮景可期。

中鋼 離岸風電

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