高端腸病毒疫苗解盲成功 國內病毒專家肯定

高端疫苗今天宣布「腸病毒71型疫苗」解盲結果合乎預期，疫苗有效性達100%。國內病毒專家說，腸病毒71型是目前最嚴重的腸病毒類型，對於國產疫苗可望問世表示肯定。

台灣曾在民國87年發生腸病毒71型大流行，有140萬名兒童出現手足口症感染症狀，其中有405例重症和78人死亡，目前國內腸病毒疫情仍呈週期性流行循環，且持續有重症或死亡個案出現。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，所有腸病毒中，除了小兒麻痺病毒之外，以腸病毒71型最容易引起神經系統併發症，隨著沙克疫苗大規模接種，小兒麻痹疫情已獲控制，腸病毒71型堪稱目前最嚴重的腸病毒類型。

施信如說，腸病毒71型容易入侵中樞神經系統，會干擾控制心肺功能的神經，可能引起肺水腫、腦炎等重症。

目前全球僅有3款腸病毒71型疫苗在中國大陸上市，如今高端腸病毒疫苗也解盲成功，施信如表示肯定，且高端腸病毒疫苗如同沙克疫苗，屬去活化疫苗，技術上並沒有太大問題，安全性也足夠。

過去腸病毒多靠勤洗手與維持良好衛生習慣防範，如今疫苗可望問世，又多了一項防疫利器。

施信如估計，高端腸病毒71型疫苗對克沙奇病毒A16型可能具交叉保護力，至於恐引起心肌炎重症的克沙奇B型，可能是未來腸病毒疫苗研究方向。