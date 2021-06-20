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高端腸病毒疫苗解盲成功 第三季提出藥證申請

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
高端疫苗。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
高端疫苗。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

高端疫苗今進行腸病毒71型疫苗多國多中心三期臨床試驗期末解盲，高端發言人李思賢表示，安全性與耐受性良好，所有指標都高於國內標準，疫苗保護力為100%，接下來將向國內及其他國際藥證主管機關提出疫苗新藥藥證申請。

高端今年4月中旬公告腸病毒71型疫苗三期臨床試驗期中分析，該試驗於台灣及越南完成超過3000人收案，試驗結果達到評估指標，包括施打2劑疫苗1個月後、施打6個月後，疫苗組受試者中和抗體效價比率均達到法規目標值標準。

高端總經理陳燦堅也表示，高端腸病毒71型疫苗是全球唯一完成多國多中心試驗的疫苗，也是高端的「旗艦疫苗」，同時在試驗期間也有做滾動式的審查，因此有機會縮短申請藥證的時程，計畫在2021年第三季送件，希望食藥署基於過去審查基礎上能夠快速有結果。

陳燦堅也說，高端在2019年就通過腸病毒疫苗生產認證，希望很快就可以投入市場，讓家長安心。

陳燦堅說，腸病毒疫苗施打對象為出生至6歲，以台灣每年18萬的新生兒出生來計算，規模大約有100萬，而台灣之外，東協國家除了印尼的500萬新生兒以外，其餘各國每年也大約有500萬，因此整個東協國家有千萬新生兒的規模，這些都是高端瞄準的市場。

而外界關注，高端的新冠疫苗才剛完成二期臨床試驗解盲，目前遞件申請緊急使用授權，但由於進口疫苗規模增加，是否考慮進行完整三期臨床試驗後再申請藥證。對此，陳燦堅表示，新冠疫苗進度與今日腸病毒主題無關，因此無法回答。

疫苗 腸病毒 新生兒

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