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高端疫苗腸病毒71型疫苗 擬第3季向食藥署申請藥證

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
高端疫苗（6547）總經理陳燦堅今（20）日表示，該公司開發的腸病毒71型疫苗在完成三期臨床試驗解盲後，目標今年第3季向衛福部食藥署（TFDA）提出藥證申請。本報資料照片
高端疫苗（6547）總經理陳燦堅今（20）日表示，該公司開發的腸病毒71型疫苗在完成三期臨床試驗解盲後，目標今年第3季向衛福部食藥署（TFDA）提出藥證申請。本報資料照片

高端疫苗（6547）總經理陳燦堅今（20）日表示，該公司開發的腸病毒71型疫苗在完成三期臨床試驗解盲後，目標今年第3季向衛福部食藥署（TFDA）提出藥證申請，儘早讓這項疫苗在國內上市。此外，公司也將進軍印尼在內的東協市場。

高端疫苗表示，目前全球僅中國有三家廠商推出腸病毒疫苗在中國大陸上市，適用於六個月月齡以上的幼兒施打，在中國當地屬於自費接種疫苗。2018年中國腸病毒71型疫苗市場實際銷售金額已達新台幣300億元以上，近三年的平均銷售量則約為每年2,100萬劑左右。目前除了中國以外，全球其他地區，尚未有腸病毒疫苗產品上市。

高端說明，腸病毒屬微小核酸病毒科。在所有腸病毒中，除了小兒麻痺病毒之外，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症。1998年台灣發生的EV71大流行，有140萬名兒童出現手足口症感染症狀，其中有405例重症和78人死亡，是國內腸病毒疫情最慘烈的一年；而迄今，台灣EV71仍以3~4年呈現週期性流行循環，且持續有重症甚至死亡個案出現。而中國與東南亞地區，因盛行率更高，則呈現常年本土化季節性流行趨勢。

腸病毒EV71主要侵襲6歲以下幼童， 六個月以下的嬰兒為EV71感染後，重症與死亡風險最高的族群。高端之腸病毒EV71疫苗為目前全球首個取得多國多中心數據驗證、且涵蓋兩個月至六個月齡高風險嬰兒族群疫苗之有效性的開發案，此外對於其他流行之基因亞型也具保護力，後續將以此為利基，積極布局未被滿足的疫苗市場。

疫苗 腸病毒

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