高端疫苗腸病毒71型疫苗三期臨床解盲 達統計顯著意義

高端疫苗（6547）今（20）日公布腸病毒EV71型疫苗第三期多國多中心臨床試驗解盲結果。安全性與耐受性良好，保護力部份，疫苗有效性（VE）為100%，疫苗有效性統計理論值為96.8%，P值小於< 0.0001，達到統計上的顯著意義。推論高端腸病毒EV71型疫苗對於其他流行之基因亞型具備交叉保護力。

本項試驗為隨機、雙盲、安慰劑對照的試驗設計，在台灣與越南共計收納3,049名有效樣本數，疫苗與安慰劑(含佐劑)之比例為1:1。收案對象區分為三個年齡組（2~6個月、6個月~2歲、2歲~6歲），並按1:2:1比例進行收案。台灣收案醫院為：台大醫院、台北馬偕、林口長庚、新竹馬偕、台中榮總；越南則由越南巴斯德研究所於同塔省、前江省2家試驗醫院進行。

【中央社】

高端疫苗今天宣布，「腸病毒71型疫苗」多國多中心三期試驗期末解盲，結果合於預期，公司將盡快彙整期末分析報告，並向國內及其他國際藥證主管機關提出疫苗新藥藥證申請。