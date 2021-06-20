高端「腸病毒疫苗」消息 關鍵時刻宣布兩好處

高端今天將公布「腸病毒71型疫苗」三期疫苗的有效性，即俗稱保護力。市場專家解讀，這時候宣布好消息，有兩大好處，首先是腸病毒的市場夠大，有助發揮「圍魏救趙」效果，轉移市場對高端新冠疫苗的注意力，其次也讓國內民眾了解高端在疫苗的研發實力。

高端研發國產新冠疫苗進度已成影響高端股價走勢的重要關鍵，隨著國內民眾都希望能自由選擇施打疫苗品牌，讓高端研發國產疫苗已演變成「政治事件」，昨天高端宣布今天召開記者會，市場一度還傳出是要進一步說明新冠疫苗的保護力等。

結果重大訊息內容與腸病毒疫苗三期解盲有關，與新冠疫苗無關，將公布腸病毒三期臨床試驗，確診個案數達解盲標準後，今日台灣與越南同步公布疫苗有效性數據，即俗稱保護力解盲。

高端近期股價完全跟著國產疫苗開發進度走，尤其之前市場對國產疫苗採購有雜音後，高端苦吞六根跌停，隨著高端6月10日公布數據顯示安全性與耐受性良好、沒有嚴重不良反應，解盲成功，股價開始止跌反彈。

生技專家指出，高端的腸病毒71型疫苗可發揮「圍魏救趙」效果，因為這款疫苗是鎖定亞洲腸病毒盛行率高的需求，高端全球唯一啟動多國多中心的臨床三期試驗，此疫苗也是全球首創臨床證實可用於保護二個月-六歲嬰幼兒的疫苗。

台股投資專家分析，現在公布雖然是腸病毒研發利多，希望用長線利多讓資本市場焦點開始轉移，但高端現階段股價處於相對高檔，市場關心焦點還是在新冠疫苗，此利多短線恐不易讓市場目光回歸營運實質面。