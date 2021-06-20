高端腸病毒疫苗保護力 今揭曉

高端宣布今（20）日下午4時將召開線上視訊記者會，說明「腸病毒71型疫苗」三期疫苗的有效性，即俗稱保護力，下一步是國內外藥證申請。

法人表示，腸病毒71型疫苗方面，高端公布整理台灣及越南的臨床實驗數據，預估2021年先在台灣及越南分別提出藥證申請，2022年順利取得藥證後預計出貨100萬劑，可提供50萬嬰幼兒施打。待其產品在越南市場能見度提升後，再布局其他東南亞市場，可看出腸病毒71型疫苗將支持高端獲利穩定提升；推估一劑疫苗新台幣估1,000元，以100萬劑推估營收貢獻有10億元。

腸病毒71型屬於亞洲人疾病，因此歐洲大藥廠幾乎沒有研發投入，目前全球唯三支疫苗都在中國大陸廠商手上；第一個由台灣自主研發成功的腸病毒疫苗，是國光生技子公司安特羅生技歷經十年努力，今年3月初步完成藥物審查，拿到藥證的機會大。高端今日將公布腸病毒71型的保護力，也將開始申請國內外藥證。

中國大陸政府致力扶植疫苗產業，積極推動對岸EV71型疫苗開發。迄今中國大陸北京科興、中國醫科院昆明所、國藥中生武漢所三家疫苗廠有腸病毒疫苗，市場推估上市三年內銷售近3,000萬劑，銷售額達12億美元，而且產量還不夠外銷，所以東協市場還很龐大。

全球目前僅有五家疫苗廠研發腸病毒，大陸三家、台灣則是高端疫苗、國光生安特羅，腸病毒疫苗需要施打兩劑。據了解，台灣市場每年約60萬劑量，海外市場聚焦在東南亞及大陸市場，目前東南亞沒有生產廠商，安特羅的腸病毒71型已到拿藥證階段，速度比高端快。

安特羅需要施打兩劑，除了台灣市場每年約60萬劑量，東南亞沒有生產廠商，一拿到藥證就會開始銷售，以500萬～700萬新生兒評估，每年市場約有1,000萬劑需求。

高端4月已公布腸病毒71型疫苗臨床三期試驗解盲成功，數據已達到台灣法規單位建議標準，今天將公布整理所有的報告保護力效果。