房市警戒 全台推案減三成

經濟日報 / 記者陳美玲／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

據市調機構統計5月全國預售、新成屋一手市場推案資料，數據顯示5月國內推案總銷金額1,266.2億元，較4月大減35.7%，顯示疫情爆發影響，建商推案腳步紛紛放緩，讓今年房市520檔期市況慘澹，由於6月依舊在疫情三級警戒，建商推案態度恐將持續保守因應。

據591新建案資料顯示，5月全國推案總銷金額1,266.2億元，較4月1,968.7億元大減35.7%；591新建案表示，以時間點區分，5月15日發布三級警戒前後來看，全國僅17個建案在三級警戒後進場，尤其疫情嚴峻的雙北市，總共只有兩個新案開賣；往南走桃園、新竹縣市與台中市則分別都有兩個建案進場，可看出5月多數新建案集中在三級警戒前推案，由於6月依舊在三級警戒之下，建商推案量恐不樂觀。

若以縣市來看，5月七大縣市中包括新北市、新竹縣市、台中市、台南市5月推案總銷都呈下滑趨勢，尤其疫情最嚴重的新北市，5月推案量僅剩131.5億元，不僅跌幅達82%、居七大縣市之最，推案量更創下今年以來最低紀錄。月減幅第二高是台中市，跌幅達76%，台南市與新竹縣市各別出現月衰退33.2%與27.9%情況。

不過反觀在疫情阻撓下，台北市、桃園市與高雄市5月推案量出現走揚情況，分別上漲78.4%、43%、85%；591新建案分析，三大都會區都因受惠區域內指標大案在疫情前就已進場，穩住5月推案量，其中台北市因總銷130億元的南港指標大案「擎天森林」開案，帶動5月總銷增加。

桃園則受惠百億大案「潤隆國家大院」進場，推升區域案量走高。高雄因左營指標案「鑫高鐵3」開賣，加上4月區域推案量基期較低、僅有90.2億元，在比較基期相對低且又有指標大案進場的情況下，讓高雄5月推案量月增幅居全國之冠。

甲山林廣告暨愛山林建設總經理張境在指出，受到疫情影響，初估5~8月這四個月的市況都不會太理想，基本上8月之前房市就是「度小月」市況。

疫情 建案

延伸閱讀

全台5月新建案總銷雪崩式下滑 新北跌幅逾8成

前5月無人繼承遺產總值破20億元 全數繳國庫創新高

房產新制上路台中建商換獵地戰場 東區、海線土地搶手

富鼎 5月每股賺0.59元

相關新聞

房市警戒 全台推案減三成

據市調機構統計5月全國預售、新成屋一手市場推案資料，數據顯示5月國內推案總銷金額1,266.2億元，較4月大減35.7%...

國有地上權招標 再釋15案

財政部國有財產署預告，近期將進行今年度第二批地上權審議，預計7月5日將公告釋出15宗地上權標的，並於8月30日開標，六都...

賴正鎰：建商封盤待變

新冠疫情升溫，房市陷入觀望，全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰昨（18）日表示，全台以預售案為主力的建商紛紛暫時封盤或暫...

momo「618年中慶」告捷業績增3倍 東森購物戰果豐碩

618網購年中最大盛事登場，今年宅經濟發燒，電商業者陸續傳來捷報。富邦媒（8454）旗下通路momo購物網「618年中大...

泰豐中壢廠明年9月市地重劃如未果 將恢復工業用地

泰豐輪胎（2102）15日發布重大訊息，表示為了公司長期營運及資金需求，董事會決議在中壢廠土地建物與子公司誠開開發全部股...

全台第一家線上婚禮 雲品靠「創意」拚出絕處逢生

雲品集團旗下君品酒店首創的「線上婚宴」一條龍式服務，不但是全台第一家，更有望成為低迷婚宴市場中，絕處逢生的利器，由此也可看出雲品集團面對疫情的快速反應。雲品從決定投入到真正推出，僅花一周時間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。