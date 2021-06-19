房市警戒 全台推案減三成

據市調機構統計5月全國預售、新成屋一手市場推案資料，數據顯示5月國內推案總銷金額1,266.2億元，較4月大減35.7%，顯示疫情爆發影響，建商推案腳步紛紛放緩，讓今年房市520檔期市況慘澹，由於6月依舊在疫情三級警戒，建商推案態度恐將持續保守因應。

據591新建案資料顯示，5月全國推案總銷金額1,266.2億元，較4月1,968.7億元大減35.7%；591新建案表示，以時間點區分，5月15日發布三級警戒前後來看，全國僅17個建案在三級警戒後進場，尤其疫情嚴峻的雙北市，總共只有兩個新案開賣；往南走桃園、新竹縣市與台中市則分別都有兩個建案進場，可看出5月多數新建案集中在三級警戒前推案，由於6月依舊在三級警戒之下，建商推案量恐不樂觀。

若以縣市來看，5月七大縣市中包括新北市、新竹縣市、台中市、台南市5月推案總銷都呈下滑趨勢，尤其疫情最嚴重的新北市，5月推案量僅剩131.5億元，不僅跌幅達82%、居七大縣市之最，推案量更創下今年以來最低紀錄。月減幅第二高是台中市，跌幅達76%，台南市與新竹縣市各別出現月衰退33.2%與27.9%情況。

不過反觀在疫情阻撓下，台北市、桃園市與高雄市5月推案量出現走揚情況，分別上漲78.4%、43%、85%；591新建案分析，三大都會區都因受惠區域內指標大案在疫情前就已進場，穩住5月推案量，其中台北市因總銷130億元的南港指標大案「擎天森林」開案，帶動5月總銷增加。

桃園則受惠百億大案「潤隆國家大院」進場，推升區域案量走高。高雄因左營指標案「鑫高鐵3」開賣，加上4月區域推案量基期較低、僅有90.2億元，在比較基期相對低且又有指標大案進場的情況下，讓高雄5月推案量月增幅居全國之冠。

甲山林廣告暨愛山林建設總經理張境在指出，受到疫情影響，初估5~8月這四個月的市況都不會太理想，基本上8月之前房市就是「度小月」市況。