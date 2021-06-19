賴正鎰：建商封盤待變

經濟日報 / 記者宋健生／台中報導

新冠疫情升溫，房市陷入觀望，全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰昨（18）日表示，全台以預售案為主力的建商紛紛暫時封盤或暫緩推案，新成屋及中古屋則是改線上帶看賞屋，預估下半年房市將呈現「價穩、量縮」格局。

房地合一、實價登錄2.0施行在即，賴正鎰說，政府接連祭出重拳打房政策，雖造成房市觀望，但目前看來並未出現所謂逃命潮或砍價拋售等殺盤現象，投資與置產族群都有做好長期持有或延後出售的打算。

賴正鎰指出，房地合一與實價登錄2.0對市場的影響，預計6月移轉交易數字將充分揭露，但目前市場降溫最大因素，其實是新冠肺炎疫情帶來的恐慌與觀望。

賴正鎰認為，只要疫情平緩下來、解除三級警戒，自住需求的剛需買盤就會很快回籠，因此建商多把第2季推案計畫延到第4季，甚至等到明年初再伺機而動。

以台中市為例，今年1至5月不動產交易轉移棟數計2萬797棟，較去年同期1萬6,471棟，年增率達26.3%，在這波疫情警戒期前，台中房市熱度居全台六都之冠。

財政部統計今年全國前四月房地合一稅的稅收總額合計50.9億元，光是六都就占了41.3億元。

房地合一 疫情 房市

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