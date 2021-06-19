國有地上權招標 再釋15案

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

財政部國有財產署預告，近期將進行今年度第二批地上權審議，預計7月5日將公告釋出15宗地上權標的，並於8月30日開標，六都全都有份，不少案件都是首次列標，雖然地上權權利金尚未定案，但會訂在市價的三成至七成左右，國產署歡迎廠商多加關注。

國產署已公告今年第一批國有地地上權，共20宗，權利金底價合計約38.5億元，將照原訂期程，於6月21日開標；國產署官員表示，緊接著第一波的熱度，6月22日將啟動二波地上權案件審議，本次預計列標地上權案件也不少，預計推出15宗地上權標的，且有兩宗位於商業區。

官員指出，本次列標地上權案遍布多個縣市，六都全都有份，台北市、新北市、桃園市各有一宗，台北市列標案件，更是位於精華地段的大安區。

台中市的部分，本次將大舉推出四宗地上權標的，官員指出，台中市不僅有一宗地上權為首次列標，另還有一宗位於干城重劃區

台南市、高雄市則是各有兩宗，官員表示，特別是台南市東區平實營區列標的兩宗地上權，算是本次列標土地中的亮點，地段區位鄰近台南國賓影城、成功大學等，商機堪比台北市信義區土地。

官員指出，平實營區土地過去曾接獲業者反應面積過大，因此本次列標，預計將切為兩塊地上權標的。

地上權 國產署 重劃區

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