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買進會變成「dead money」 大摩開台積電降評第一槍

內政部統計 今年前四月外國人買房創同期新高

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導

內政部統計資料，今年前四月外國人在台購置不動產中，建物取得431棟、年增1.4%，創統計以來同期新高。前四月建物取得面積1.6萬坪、年增23.5%；大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，受惠海外資金及台商回流推升外國人在台購屋買氣升高。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨分析，今年前四月外國人在台購屋創同期新高，不過因5月國內疫情爆發，在疫情陰影籠罩下，需要透過海外轉進資金的買家，在國內購屋也增加了複雜度和困難度，加上各國陸續解封，也讓跨國投資者開始留意其他海外標的，因此5月之後數據認為將受到影響。

據內政部統計資料，今年前四月外國人在台購置不動產中，其中建物取得431棟、年增1.4%，創下統計以來同期新高，總計建物取得面積1.6萬坪、年增23.5%；土地部分，外國人取得土地共862筆、年減12.8%，土地取得面積15.9萬坪、年增26.1%。

綜觀今年前四月外國人在六都交易表現上，台北市及新北市為外國人置產的主力區域，建物取得棟數在台北市共115棟、新北市90棟。郎美囡指出，雙北市的外國人取得棟數共占全國47.6%，顯示外國人所購房屋近半數在雙北市；至於外國人取得土地的部分，單就新北市的取得面積將近14.2萬坪，占全國取得面積88.9%。

郎美囡指出，雖然雙北市不動產價格高，不過海外置產族多數會選擇首都、政治經濟重鎮等地區出手購屋，確保不動產價格走勢穩定、保值性高，也易於出租，因此雙北市一直都是外國人置產的主力。

此外，郎美囡表示，台北市以住宅、辦公室居多，其他類型選擇少，至於新北市價格相對較低，生活水平差異不大，且商用不動產、大面積土地的選擇更多元，也讓新北市的土地取得面積高居外國人在台第一位。

疫情 內政部

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