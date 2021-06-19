名人找個家／韓世祺：要做足功課

建業法律事務所資深合夥律師韓世祺曾經辦過不少房地產法律案件，自己買房子的時候，也用上了專業知識，包括物件的瑕疵問題、違建問題、委託仲介、下斡旋、與買方簽約等，其實都與法律有關。

韓世祺大約在十多年前準備買房時，曾看中一間台北市公寓，並且已簽約，雖然物件看起來狀況很好，完全不像有海砂屋的問題，當時氯離子檢測風氣不是很普遍，韓世祺還是要求進行檢測，結果卻出人意料的氯離子超標，韓世祺只好忍痛割捨解約。

由於他的買房需求是四房以上，且要考慮到家庭成員的實際需要，真正找到第一間理想房並不容易，前後也看了數十間房子，但在看屋過程中漸漸更加確定核心的條件。

以居住需求來說，買屋最重要的就是房子本身，房子空間配置、朝向、建材結構、採光通風，攸關居住者的身體健康、安全與生活品質，韓世祺認為，這是買房時必須堅持的基本條件。考慮到出入與採買的方便性，交通與區位也是相當重要。他在經過一段時間鍥而不捨的積極尋訪下，最後終於買到了理想的房子。

對於首購族來說，有些人是主張先求有再求好，還算合適的就可以先購買，之後再考慮換屋；也有些人主張買房子的成本極高，第一間房就要慎重考慮、錙銖必較，沒有符合理想條件絕不出手。韓世祺認為，這必須考慮自身的個性與實際條件而定，如果還算年輕也沒有家累就有一筆資金，或許就可以採用前者的方式；但對於性格安土重遷、家人較多的人，可能就比較適合後者。

但無論如何，買房是大事，事前做足功課自有其必要，目前不動產已有實價登錄制度，在比價上很容易取得客觀的基礎，所謂嫌貨才是買貨人，對於房子的優缺點有所掌握，議價時才有充分的籌碼可以談判。此外，房地產的眉角其實不少，對於首購族來說有時難以掌握，委託專業的仲介人員應可獲得所需的協助。

不過，除了仲介與賣方提供的資訊外，買方自己也要盡可能多下工夫，除了親自了解周邊環境、利用網路或向鄰里蒐集資訊外，對於房屋登記及買賣契約文件常容易遭到忽略。韓世祺曾經處理過因為沒看清楚契約內容而衍生爭議的房屋買賣案件，也曾經手過買方沒有發現房屋所坐落的土地有一半所有權屬於別人的案件，如果事前仔細檢查相關文件，將可避免類似的爭議發生。