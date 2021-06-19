專家帶路／台中12期公園綠地多 生活機能佳

信義房屋逢甲上安店專案經理陳譽蕙表示，12期重劃區結合了水湳經貿園區、中科園區、七期新市政中心及逢甲觀光夜市等黃金區位，加上74號快速道路與中山高的交通優勢，很適合資金較充裕的換屋族或中小企業主進住。

12期重劃區大致以西屯路為界，分為南12期與北12期。目前建商推案或是生活機能，都以公園綠地為核心向外延伸，北12期有占地8,167坪的環保公園，南12期有7,600坪的文修公園，居住環境都很清幽，周邊也有不少建案可供選擇。

南12期靠近台灣大道，距離高速公路交流道約三分鐘，烏日高鐵站開車15分鐘，交通便利，七期百貨公司也都在五分鐘車程內，而且綠地比率高，生活機能便利，青海路上家樂福、西屯市場與楓康超市都在附近。

北12期較靠近水湳經貿園區，因土地多為住一與住二，大樓密度也相對較低，距離逢甲、僑光雙大學與逢甲夜市近，開車約五分鐘可到達水湳，此區很適合家裡有活潑好動的小朋友，或是有學區需求的家庭。