台中12期重劃區 CP值高

圖／經濟日報提供 台中市12期重劃區在七期新市政中心、水湳經貿園區兩大亮點建設簇擁下，交通及地段優勢更加顯現；尤其與七期及水湳的高房價比較，這一區相對親民，成屋市場仍在2字頭至3字頭上下，成為許多自住型換屋族的首選。

12期重劃區東起黎明路、漢翔東路，西至環中路二段，南至台灣大道，北以福星北路為界，81公頃的狹長腹地，緊鄰國道一號中港交流道、74號快速道路，離國道一號中清交流道也不遠，交通路網相當便捷。

信義房屋逢甲上安店專案經理陳譽蕙表示，台中市目前最熱的三個新興重劃區，分別是水湳經貿園區、烏日高鐵特區、G0機捷特區，其中又以水湳地理位置最居中，且因公園綠地、公共設施占比高，建築密度較低，未來性最看好。

不過，水湳日後推案價格不低，市場預期每坪單價坐五望六，反觀12期重劃區往北就可接水湳經貿園區，往南隔著台灣大道又是七期新市政中心，等於被夾在兩區塊中間，因而成為許多自住換屋客高CP值的首選。

12期重劃區由於開發較晚，大樓屋齡多在十年以內，推案建商包括新業、久樘、大城、惠宇、元城、帝璟、林鼎、華相、懋榮、豐邑、鄉林等。

由於區內以自住型客層為主，成屋市場釋出案件並不多，近幾年房價漲幅還算平穩，平均約在15%至20%之間，含車位均價從25萬至31萬元都有，每戶總價二、三千萬元，與七期、水湳動輒四、五千萬元起跳，相對容易入手。

反觀預售市場，由於土地日漸稀有，加上少子化趨勢及營建成本上揚，建商新推建案坪數普遍縮小，格局以一加一房或兩房產品為主力，預售單價從35萬至40萬元上下，但總價仍控制在800萬至1,000萬元左右。

陳譽蕙指出，此區的購屋客群相當年輕，年紀在30至35歲，買家不乏醫生、中科工程師、彰化傳產業老闆等。最近惠宇「寬心」成交一戶82坪四房含雙車位，總價2,500餘萬元，換算每坪單價約30.8萬元，買家是73年次。

整體來看，屋齡五年以內的新成屋，像惠宇「禮仁」坪數58至80坪，三房加車位總價約2,000萬元；大城「雲杉」65至74坪，三房加車位總價約2,100萬元；久樘「瑞璽」107至117坪，四房加雙車位總價約3,500萬元。

屋齡五至十年的成屋，惠宇「寬心」70至85坪，三至四房含車位總價2,100萬至2,500萬元；大城「朗雲」坪數101坪，四房含車位總價2,400萬至2,700萬元；新業「雅砌」81至93坪，三至四房含車位總價1,900萬至2,400萬元

陳譽蕙說，12期重劃區南側由於推案已趨飽和，目前推案熱區主要集中在青海南街沿線，包括親家「7UP」、達麗「大道」等，產品以兩房小宅為主力，平均單價從35萬元起跳。北側則以漢翔路一帶為中心，包括達麗「J12」、創研「逸品」等，產品以二房、三房為主，平均單價在37萬元上下。