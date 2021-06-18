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momo「618年中慶」告捷業績增3倍 東森購物戰果豐碩

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
618網購年中最大盛事登場，今年宅經濟發燒，電商業者陸續傳來捷報。圖／富邦媒提供
618網購年中最大盛事登場，今年宅經濟發燒，電商業者陸續傳來捷報。圖／富邦媒提供

618網購年中最大盛事登場，今年宅經濟發燒，電商業者陸續傳來捷報。富邦媒（8454）旗下通路momo購物網「618年中大促」活動自今（18）日凌晨開跑至中午網站流量即較平日翻倍成長，業績更繳出3倍成長佳績。東森旗下東森購物618年中慶也推出各項促銷衝高業績，戰果豐碩，不到中午就已經達到去年的業績量，公司也預期今年618單日營收可較去年成長3倍以上。

富邦媒表示，今年618適逢全民居家抗疫關鍵期，居家娛樂、遠距辦公／課程需求提升，消費者鎖定購買3C通訊、大家電、電視電玩類商品，日常用品也同樣展現熱絡買氣。其中，熱銷五大商品包括任天堂Switch電續加強藍紅主機、iPhone 12 Pro Max、華碩X515EP 15.6吋i7獨顯窄邊框輕薄筆電、ARIEL全新升級3D超濃縮抗菌洗衣膠囊、好自在液體衛生棉。

東森購物也表示，新冠肺炎疫情帶動宅經濟，618年中慶推出各項促銷衝高業績，全天網站造訪突破百萬人次，較平日成長3倍，全通路銷售總金額與去年年中慶業績相比，成長1倍以上，預期今年618單日營收可較去年成長3倍以上，其中又以網路業績成長幅度最大，產品以3C類、民生用品、家電類產品銷售最好，其中Apple相關商品的業績比去年成長近4倍。

富邦媒 年中慶

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