企業叫苦連天 雜誌調查：逾5成營收降、盼恢復社交生活

疫情衝擊企業主，從營收下降、員工遠距效率低、到厭倦社交隔離皆有。《遠見雜誌》今（18）日發布網路調查結果，發現逾600位中高階主管中，七成對於6/28可以解封不表樂觀，55.5%厭倦長達一個月的社交隔離，甚至過半感受到營收下滑等疫情衝擊。

對營運的影響，依序為原物料價格上漲，成本大增（32.2％），訂單開始減少（29.9％），缺原物料（15.8％）。

調查發現，疫情衝擊企業嚴重。在台灣這一波新冠疫情爆發，結果顯示，企業受到最大衝擊，依序為：「營收下降」（52.8％），52%表示「員工遠距上班或停班，效率降低」，表示獲利下降者也有44.1％。

6月15日到17日間，《遠見雜誌》針對各產業公協會發起網路調查，邀請中高階以上主管填答，取得606份有效問卷，其中，副總級以上高階主管占81.7.%，充分反應台灣企業高層的心聲。

而6月28日後台灣能否降低三級警戒？調查發現，近七成企業主管不表樂觀，其中22.6％很不樂觀，45.5％不太樂觀，有點樂觀與很樂觀的只有30.2％。

全國處於「半封城」狀態，企業主管是否適應長達一個月的社交隔離？有55.5％表示厭倦，希望快點恢復社交生活，39.8％表示還能適應，並不討厭，僅有2.1％喜歡這樣的生活。

當問及對中央流行疫情指揮中心近期整體表現時，50.5％表示很不滿意，25.8％表示不太滿意。對近期指揮官陳時中表現，73.6％不滿意，其中有超過五成表示「很不滿意」。結果與《遠見》於5月27～28日做的調查相近，疫情仍緊繃，疫苗荒未解，民怨居高不下。

調查發現，政府已於5月底開放企業為員工快篩，受訪的企業主管中，9.4％表示已開始進行定期的員工大規模篩檢，35.3％表示正在準備、即將開始，加總44.7%將為員工定期篩檢。有27.6％不會進行，無意見的也有27.7％。