指揮中心證實 第二批Moderna疫苗24萬劑將抵台
中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增187例新冠肺炎本土確診個案，新增21例死亡。
指揮中心證實，第二批Moderna疫苗24萬劑，已於歐洲時間6月17日下午6時自盧森堡啟運，預定今日下午3時50分抵達桃園國際機場。指揮官陳時中表示，本批疫苗為供應商承諾供應之一部分，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供新冠肺炎接種計畫所列實施對象進行接種。相信第三批也很快就會來。
指揮中心指出，該中心已於今年2月8日與美國Moderna公司簽署505萬劑COVID-19疫苗供應合約。該疫苗為多劑型包裝(每瓶10人份)，存放於-20℃可保存6個月，於2-8℃之使用期限為30天，依臨床試驗結果，每人需施打2劑，2劑間隔28天以上，疫苗保護效力可達94%。
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