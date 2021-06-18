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加科思藥業 獲AbbVie 2,000萬美元里程碑金

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

加科思藥業（1167.HK）今(18)日於在港交所公告稱，公司在研項目SHP2抑制劑JAB-3312已分別完成與PD-1抗體派姆單抗（Pembrolizumab）以及MEK抑制劑比美替尼（Binimetinib）用藥臨床實驗的首例患者給藥，加科思將收到來自合作夥伴艾伯維（AbbVie）2,000萬美元的里程碑付款。此為雙方合作以來，繼首付款之後的第一筆里程碑付款。

加科思藥業創始人、董事長兼CEO王印祥表示，加科思的SHP2抑制劑是全球第二個獲得美國FDA批准進入臨床試驗的專案，自從與艾伯維展開合作以來，雙方一直在共同努力，希望能加速SHP2抑制劑的全球開發。此次的里程碑付款為公司後續的研發注入信心，同時也提供更充足的資金支持。」

據諮詢機構ChinaBio統計，2020年中國藥企和海外藥企的跨境交易達到271起，相較2015年增長300%。越來越多的中國創新藥以對外授權（license out）的形式爭取海外市場份額，其中加科思藥業是走在創新藥出海趨勢浪潮前沿的企業之一。

加科思2020年5月底與艾伯維（AbbVie）達成超過8.55億美元的戰略合作協定，這是中國自主研發的小分子抗腫瘤藥向海外市場進行專利授權金額最大的一筆交易之一。

受惠於這項交易，加科思在2020年產生4.86億元的收入，是港股生物科技公司少有的在商業化之前就能產生收入，擁有「造血機制」的公司。

隨著專案不斷推進，加科思將收到最多8.1億美元（約52億元人民幣）的里程碑付款。產品上市後，加科思擁有大中華區的全部商業化權益，合作夥伴負責海外市場銷售，加科思將收到百分之十幾的銷售額作為銷售提成。高盛在一份研報中預測，加科思SHP2抑制劑的銷售額在2030年或達到55億元人民幣。

通過合作夥伴把藥物銷往全球市場，王印祥將這一模式稱作「借船出海」。研發與商業化並進，加科思先知先覺的背後是管理團隊超前的戰略眼光。

晟德集團自該公司2015年創立初期即參與投資並成為主要股東之一，目前持股15.35%，看好加科思科研及商業化潛力以及其在研商品不斷推進與創新，將可望大幅提升集團資產價值。

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