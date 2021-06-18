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憶聲朝智能家電發展 推聲控咖啡機

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

憶聲電子（3024）朝向智能家電發展，跟車用電子、資產活化成為三大營運重心。憶聲表示，智能家電成為家電業的發展趨勢，推出聲控咖啡機，強調動口不動手的特色，在富邦媒旗下Momo銷售，以高CP值受到青睞。

憶聲指出，聲控咖啡機採用「動口不動手」的科技新體驗，訴求感受居家智慧家電帶來的便利。旗下除了歌林品牌，還有德國品牌AXION，推出聲控AXION控智慧咖啡機，擁有「APP遠控」、「聲控」、「一鍵完成」三大特色，功能實用、設計人性化，兼顧時尚外型時尚、親民價格，搭配聲控音箱，回饋度頗高。

憶聲表示，推出360度無死角的智慧聲控主機(小飛碟)，具有AI語言深度學習，內建先進的類神經網路語言識別晶片，隨插即用的簡單設計，不需透過Wi-Fi、不用安裝APP或設定，從小朋友到長輩，都可以輕鬆使用，利用聲控可以操控冷氣及液晶電視，即可在家享受便利的智慧家電生活。

車用電子方面，主要在馬來西亞洲、大陸深圳有二個生產據點，供應 車用影音播放系統的後裝市場。

資產活化包括在上海的倉儲出租業務，處於滿租，每年有穩定的收益；至於中壢總公司的開發案，正在興建中，委託海悅代銷，第一期 大樓預言在2023 年完成，接續還有第二期大樓工程。

開發案由憶聲子公司亞憶開發規劃， 取名為憶聲智匯科技園區，預計未來將超過200家企業進駐，推動產業升級，目標成為北台灣地區集結研發、創客、人工智慧、物聯網、大數據，並且匯聚研發、展銷、客流為⼀體的「新型態工業4.0」產業園區；總建築面積可達2.8萬坪，後續挹注憶聲的業外收益可期。

智慧家電 咖啡 車用電子

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