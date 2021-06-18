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深圳寶安海關新冠確診、機場部分封閉 618物流大塞車

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

深圳寶安機場今日部分封閉，因有1名海關近日確診，時逢近期京東618網購熱銷，物流已出現塞車，並通知消費者轉換物流集運地點。

深圳市南山區新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室發布最新訊息顯示，6月14日，深圳新報告1例新冠肺炎確診病例，相關情況如下：姜某，男，30歲，寶安機場海關工作人員，主要負責國際航班入境旅客的流行病學調查工作，居住在南山區南富苑一街四號小區。6月8日姜某例行核酸檢測結果為陰性。6月14日上午出現流涕、發熱症狀，體溫達37.9℃，由「120」救護車轉送至寶安區中心醫院發熱門診就診，新冠病毒核酸檢測初篩陽性，後經市疾控中心復核為陽性，即轉送至市第三人民醫院應急院區隔離治療，判定為新冠肺炎確診病例（輕型）。

截至目前，已確定姜某密切接觸者87人，已全部集中隔離醫學觀察。姜某居住樓棟和所在小區已按要求實施封閉管理，其住家、居住小區以及活動軌跡涉及的重點場所已完成終末消毒。

由於涉及部分的機場區域，今日各大物流通知消費者集運改倉至東莞。

新冠肺炎 COVID-19

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